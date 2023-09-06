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何炅塌房？ 保母提告欠薪3年半 法院判賠14萬

娛樂新聞組／即時報導
中國知名主持人何炅被保母指控欠薪。（取材自微博）
中國知名主持人何炅被保母指控欠薪。（取材自微博）

中國知名主持人何炅被實名舉報拖欠保母3年工資，法院一審判決何炅敗訴，需賠償14萬9147元，要求在10日支付完成，何炅不服，提出上訴。有網友指何炅的好名聲「塌房了」。

何炅出道29年，被稱為娛樂圈的「常青樹」，口碑一直都很好，同行之間人緣更好，都說他溫暖善良。5日有媒體爆料，何炅被蘇姓女保母實名舉報，保母稱自己是何炅家的保母，負責照顧何炅患阿茲海默症的母親，她自認盡心盡力，但不僅被欠薪還突然被解聘。

綜合媒體報導，蘇姓女保母表示，去年合約還未到期，何炅和爸爸就解除合同，不只解除合同，在何炅家最後這三年半，自己沒有拿到工資，保母為此告上法院。

據報導，保母的哥哥蘇力也發文控訴何炅：「把一個女孩往絕路上逼，簡直毫無人性」。蘇力還曬出何炅與保母合影，照片是2022年4月28日拍攝，因為兩人同一天過生日，當天何炅送上鮮花慶生，還在自家客廳拿出手機拍下合影。

蘇力表示，何炅曾對保母非常好，一直拿她當親妹妹看待，沒想到兩人會鬧上法庭。

蘇力並指何炅強迫保母當法人代表卻不支付報酬，他指出，2021年4月之前，妹妹是多家公司的法人，但4月後卻變更；蘇力嘲諷何炅：這雇主真強大，做保母還要做法人代表。

蘇力的控訴將何炅推上風口浪尖，有網友斥責何炅「扣得令人髮指」，也有不少人提出質疑，被拖欠3年還能繼續幹下去，這不符合常理，此事一定另有隱情。

對此，知情人士曝出內情，稱何炅從未少過保母的工資，只不過何炅給保母交社保，簽在何炅父親的公司，於是保母抓住這個漏洞，想要一百萬的賠償，還稱何炅父親生前口頭承諾送她房和車。也有網友評論，「這是一個農夫與蛇的故事」。

阿茲海默症

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