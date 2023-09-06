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合作宋祖兒、蔣依依 新生代偶像敖子逸成苦主 待播劇恐難見光

娛樂新聞組／綜合報導
敖子逸有兩部待播劇恐受連累。（取材自微博）
敖子逸有兩部待播劇恐受連累。（取材自微博）

童星出身的宋祖兒、蔣依依陸續被爆在中國逃漏稅，兩人主演的待播劇因為畫面太多，並非剪輯就可以處理，恐面臨無法上檔的命運，合作演員將參遭牽連；網友盤點兩人待播劇，發現21歲新生代偶像敖子逸成了最大苦主。

網友早前盤點宋祖兒待播劇，合作男星包括任嘉倫、劉宇寧等人氣男星，而新生代男偶像敖子逸更是分別和宋祖兒合作「折腰」、和蔣依依合作「花間酒人間月」，若2女星都因稅務問題作品播不了，敖子逸成了最大苦主。

敖子逸是成為TF家族旗下練習生，2018年主演過影視劇「念念」；曾獲得風尚大賞最具關注新人獎、UNOYOUNG紅人大賞微視最具潛力新人獎及騰訊視頻星光盛典DOKI年度號召力新秀獎。

不過還有網友發現一名精準踩雷的男演員，就是劉一宏，他的待播劇有「折腰」（受宋祖兒影響）、「青簪行」（受吳亦凡影響）、「孔雀城下小青衣」（受周峻緯影響）、「光淵」（受公司合同影響）。

宋祖兒日前遭外傳逃稅4500萬元（人民幣，下同），為解決片酬問題，註銷名下3間工作室，前東家「天喜影視」也急忙切割，目前北京衛視、湖南衛視、浙江衛視、江蘇衛視與安徽衛視等中5大電視台，已將有關她的資訊全刪除；另外蔣依依也被舉發逃稅，遭稅務機關追討238萬元。

宋祖兒至今本人及其工作室皆未發聲，而蔣依依工作室火速發聲說明，是前經紀公司處理財務混亂，工作室接手發現問題後已主動向稅務相關單位自行申報繳納。

北京 吳亦凡

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