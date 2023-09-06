2層滑水道泳池、繽紛籃球場 吳尊夢幻豪宅曝光

吳尊開箱汶萊豪宅，起居室大大的落地窗可看到室外的彎道游泳池。（取材自微博）

男星吳尊2004年與初戀林麗吟結婚，婚後育有女兒Nei Nei和兒子Max，一家四口顏值超高，令人稱羨，近日他在微博 開箱汶萊豪宅，貼出多款未曾曝光的豪宅樣貌，只見戶外有2層滑水道游泳池、繽紛色彩的籃球場、練拳室，打造出既可玩樂又能休憩的度假別墅風格，照片一貼出立刻引來網友暴動。

吳尊汶萊豪宅內還有一座繽紛的籃球場。（取材自微博）

耗時3年設計裝潢，吳尊透露豪宅設計出自自己手筆，是疫情 期間花了無數個夜晚熬夜畫設計圖而成，也是他「這一生最重要的作品」，照片中可見除了客廳、臥室外，最明顯、占地最大的就屬屋外的彎道游泳池，他稱因為希望給孩子們度假的感覺，整體設計以打造「遊樂園 」為主題，他在貼文中提到：「這是這輩子送給我們家最重要的禮物，創造出一個有一家四口個性的心窩」，直呼做這件事是出於對家人的愛，也是他從小對設計的熱愛，實現大學時期想念室內設計的想法。

吳尊凍齡依舊帥氣。（取材自微博）

曝光汶萊豪宅後，引來大批粉絲留言：「太美了吧」、「請問尊哥要轉行了嗎？」，還有網友看了照片開玩笑問：「吳老闆！開放參觀嗎？」吳尊則回應：「讓我想想票要賣多少錢」，也有網友問「以後請你來設計我的新家可好？」吳尊笑回：「我來開設計公司好嗎？」再度引發粉絲熱烈迴響。