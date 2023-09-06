孫菲菲片場遭毆打霸凌 痛斥報警後策畫者竟成證人

孫菲菲揭露遭霸凌事件。 (取材自微博)

中國資深女星孫菲菲日前表示看李玟 生前淚訴上「中國好聲音 」被侮辱一事，也回憶起曾經在劇組遭毆打霸凌，控訴幕後策畫者就是該劇導演張漢杰，報警卻被認定是個人衝突，喊話「是該把無良從業者趕出娛樂圈了」，近日她再曬出當時警方的「行政處罰決定書」，內容顯示為動手打人者與孫菲菲「雙方發生口角」，孫菲菲被毆打事件，而決定書中，被孫菲菲指控為幕後策畫人的導演張漢杰則是被列為「證人」。

孫菲菲將該處框起，直言：「可笑的是，這個暴力事件的策劃者張漢杰，在這份行政處罰書中竟然變成了『證人』？！」

孫菲菲透露她遭施暴時張漢杰全程微笑觀看，當她問張是否是他指使時，張更笑著回說就是他，更放話「對，我就是要給你個教訓」，許目擊者也都給了口供，怒問：「為什麽鳳城警察你裝看不見？難道張漢傑一人否認就可以作為蓋棺定論？」並點名公安局要解釋。

孫菲菲表示，當時警方拒絕出警，她費盡心力，才在北京 拿到了一張行政處罰書，嘆：「這是在北京找了人才拿到這麽一份屈辱的判決書，不敢想象沒有關系的老百姓該怎麽活！有時真的不是老百姓沒事找事，實在是逼良為娼的無奈之舉。」