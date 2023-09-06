「中國好聲音」風波未息 那英新綜藝近日將播出 網：她沒事了？

那英參與的綜藝「樂隊的夏天3」近日宣布播出。（取材自微博）

中國綜藝節目「中國好聲音 」爆出霸凌李玟 ，多次擔任導師的歌手也成聲討對象，她為此請辭9月的上海春浪音樂節，又延期10月的澳門 演唱會；不過，那英另外參演的綜藝「樂隊的夏天3」近日卻宣布播出，還曬出她的照片，看似不受近期風波影響，網友熱議：「她沒事了？」

那英過往爭議因「中國好聲音」風波被挖出，如淘汰「美聲男歌手」周深、讓姚貝娜臨時換唱高難度的歌曲等，而她也以「身體欠佳」為由，缺席工作，疑似在迴避輿論風波。

「樂隊的夏天3」9月1日官微更新，曬出那英最新照片，畫面中55歲的那英妝容精緻、髮型和穿搭新潮、塗著紅指甲，看來元氣滿滿，看不出受負面輿論的影響。

網友看到紛紛評論，「她怎麼又露面了」、「身體抱恙請辭音樂節、演唱會延期都是假的嗎」、「能不能不出來嘚瑟了，這不是找罵嗎」、「這內心得有多強大啊」；也有不少網友寫下：「期待那姐」、「那姐，開心就好。」等字句支持。

「樂隊的夏天第三季」是由愛奇藝、米未傳媒聯合出品並製作的原創音樂綜藝節目，集結27支風格各異的樂隊同台競演，那英以「超級樂迷」的身分參與。

有人指出該節目是7月錄製，而非近期才開始錄製，因此與那英近日身體狀態無關，一時掀起兩極輿論聲浪；然而，那英是否會為該節目帶來任何影響，還有待後續觀察。