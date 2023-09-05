「羅剎海市」侵權「聊齋」 蒲松齡後人闢謠：支持刀郎弘揚聊齋

刀郎新專輯「羅剎海市」諷刺了許多時事。(取材自微博)

大陸歌手刀郎新歌專輯今年7月面世，其中的一曲「羅剎海市」爭議不斷；由於這首歌歌詞取材自蒲松齡「聊齋誌異」中的一篇同名故事「羅剎海市」，有網友質疑該否存在侵權問題；蒲松齡後人發視頻闢謠，稱刀郎以「聊齋」為靈感創作歌曲，不存在侵權問題，更談不上起訴或索要版權費。

九派新聞報導，蒲松齡第十一世孫蒲章俊日前在其個人社交帳號發視頻，駁斥刀郎「羅剎海市」侵權等相關言論。

蒲章俊稱，「這段時間總有一些網友問我刀郎寫『羅剎海市』及其他有關『聊齋』內容的歌曲是不是侵權，還有網友打來電話說應該起訴刀郎，索要版權費。」

對此，蒲章俊先生表示：「刀郎先生創作與聊齋有關的歌曲不存在侵權問題，更談不上起訴或索要版權費，相反我們要大力支持刀郎先生和各界的藝術家們，用歌曲或其他的形式來弘揚聊齋文化。」

在視頻中，蒲章俊先生介紹，按中國著作權法，在作者去世後，作品有50年的保護期，超過這個期限作品就成為公共版權，所以「聊齋誌異」不屬於個人所有；「它已是全國人民的文化財產，大家都可以二次創作，包括各種形式的文創產品。」