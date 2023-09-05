我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋老虎來襲 紐約本周將再經歷一波高溫 連續數日逾90度

走線專題／走線客申請政庇 面試需等5、6年

「羅剎海市」侵權「聊齋」 蒲松齡後人闢謠：支持刀郎弘揚聊齋

娛樂新聞組／即時報導
刀郎新專輯「羅剎海市」諷刺了許多時事。(取材自微博)
刀郎新專輯「羅剎海市」諷刺了許多時事。(取材自微博)

大陸歌手刀郎新歌專輯今年7月面世，其中的一曲「羅剎海市」爭議不斷；由於這首歌歌詞取材自蒲松齡「聊齋誌異」中的一篇同名故事「羅剎海市」，有網友質疑該否存在侵權問題；蒲松齡後人發視頻闢謠，稱刀郎以「聊齋」為靈感創作歌曲，不存在侵權問題，更談不上起訴或索要版權費。

九派新聞報導，蒲松齡第十一世孫蒲章俊日前在其個人社交帳號發視頻，駁斥刀郎「羅剎海市」侵權等相關言論。

蒲章俊稱，「這段時間總有一些網友問我刀郎寫『羅剎海市』及其他有關『聊齋』內容的歌曲是不是侵權，還有網友打來電話說應該起訴刀郎，索要版權費。」

對此，蒲章俊先生表示：「刀郎先生創作與聊齋有關的歌曲不存在侵權問題，更談不上起訴或索要版權費，相反我們要大力支持刀郎先生和各界的藝術家們，用歌曲或其他的形式來弘揚聊齋文化。」

在視頻中，蒲章俊先生介紹，按中國著作權法，在作者去世後，作品有50年的保護期，超過這個期限作品就成為公共版權，所以「聊齋誌異」不屬於個人所有；「它已是全國人民的文化財產，大家都可以二次創作，包括各種形式的文創產品。」

蒲章俊先生呼籲：「希望網友們以事實為依據，支持和包容那些為文化傳播做出貢獻的藝術家們。」

蒲松齡第十一世孫蒲章俊發視頻，駁斥刀郎「羅剎海市」侵權。（視頻截圖）
蒲松齡第十一世孫蒲章俊發視頻，駁斥刀郎「羅剎海市」侵權。（視頻截圖）

上一則

肖戰白百何姐弟戀「能打」「驕陽伴我」開播收視破1.4%

下一則

周潤發榮獲亞洲電影人獎 10月亮相釜山影展

延伸閱讀

「破嘴合唱團」前主唱哈威爾辭世 享年56歲

「破嘴合唱團」前主唱哈威爾辭世 享年56歲
趙薇有好消息？ 粉絲：歌曲能收藏了

趙薇有好消息？ 粉絲：歌曲能收藏了
浙江衛視又出事了 這回不是「中國好聲音」 「我們的客棧」被控侵權

浙江衛視又出事了 這回不是「中國好聲音」 「我們的客棧」被控侵權
浙江衛視又被控訴… 不是因為「好聲音」 這次是這節目涉侵權

浙江衛視又被控訴… 不是因為「好聲音」 這次是這節目涉侵權

熱門新聞

古力娜扎(左)、陳曉在「無與倫比的美麗」劇中愛情長跑8年分手。(圖:LINE TV提供)

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

2023-09-03 22:48
「中國好聲音」暫停播出，網傳導師薛之謙、周華健要退出。（取材自微博）

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

2023-08-30 18:07
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（本報資料照片）

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

2023-09-02 21:38
張栢芝打破懷孕停工傳聞。（取材自小紅書）

張柏芝懷了第四胎？她穿一件衣服說明一切

2023-08-28 06:30
韓星高允貞在「Moving異能」開拍前特意曬黑。(圖：Disney+提供)

「Moving異能」高允貞故意曬黑 心疼老爸柳承龍動作戲

2023-09-02 20:15

超人氣

更多 >
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬
12星座最適合當間諜排行榜：天蠍絕不失敗、這星座「天生雙面的料」

12星座最適合當間諜排行榜：天蠍絕不失敗、這星座「天生雙面的料」