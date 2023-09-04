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霸凌李玟、高以翔過勞…浙江衛視歷年黑幕被揭 挨批「殺人台」

娛樂新聞組／綜合報導
高以翔錄製浙江衛視「追我吧」時發生意外。（取材自Instagram）
高以翔錄製浙江衛視「追我吧」時發生意外。（取材自Instagram）

華人天后李玟生前控訴在「中國好聲音」受辱，引發熱議，據香港01報導，網友還整合有關「中國好聲音」的電視台——浙江衛視的黑歷史，直批浙江衛視是「殺人台」。

一、「追我吧」高以翔猝死；2019年高以翔錄製「追我吧」節目時昏厥，送醫急救3小時不幸離世。外界質疑「追我吧」錄製強度過大，加上在低溫的晚上通宵錄製，才導致高以翔過勞發生悲劇。

三、「奔跑吧」趙麗穎溺水；趙麗穎2014年在參加「奔跑吧」錄製時，也曾在一次的水上遊戲環節跌落水中，由於她不諳水性，落水大聲呼救，但當時其他嘉賓並沒有人發現，最後她呼救許久才有人將她救起。

四、「出發吧愛情」范文芳跳傘落海；2015年，范文芳和老公李銘順參加真人秀「出發吧愛情」，兩人挑戰3000米跳傘，不料兩人跳傘後沒有直接到島上而是掉進海裡，當時現場十分混亂。

六、「跨年晚會」陳偉霆險跌落舞台；2018年浙江衛視跨年晚會上，陳偉霆在舞台上勁歌熱舞，舞台升降台居然沒有關閉，出現「危險黑洞」，燈光還不斷打在大坑上示意歌手往前走，還好陳偉霆及時停住腳步。

浙江衛視「黑歷史」不少，明顯沒有記住教訓，難怪這次網友對李玟被「中國好聲音」欺凌這件事如此上心。

李玟生前控訴擔任「中國好聲音」導師時，受到不當對待。(取材自微博)
李玟生前控訴擔任「中國好聲音」導師時，受到不當對待。(取材自微博)

中國好聲音 李玟 趙麗穎

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