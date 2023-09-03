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「你就是想讓我哭」李安致詞說了什麼 梁朝偉哭到不行

娛樂新聞組／即時報導
李安擔任梁朝偉的引言人。（Getty Images）
李安擔任梁朝偉的引言人。（Getty Images）

港星梁朝偉2日獲「威尼斯影展」頒發金獅獎終身成就獎，大會請來跟梁朝偉合作過的「色，戒」導演李安負責頒獎，梁朝偉上台領獎時淚灑當場，場面感人。

讓梁朝偉哭到不行的最大原因，其實是李安的頒獎致詞，李安用英文說了十多分鐘發言，看透梁朝偉，連章子怡都誇讚「恭喜梁先生，實至名歸！李安導演的頒獎詞感人！真善美，祝福成就彼此的他們！」

以下摘譯李安的動人演說

全球很多影迷，都是從王家衛的愛情電影裡認識梁朝偉，但這位超級巨星一路以來，從藝術電影到國際賣座強片，不管是喜劇、動作或是嚴肅的戲劇，他總是帶給我們迷人的演出，他也是亞洲觀眾最愛的明星之一。

他得獎無數，因為只要有他在，整部電影就更有看頭，從我個人和他合作的經驗來說，他真的是導演的夢幻人選。他的眼神會震撼人心，我說的不僅是他的電眼或演技，從中看到靈魂更是如此。

他用一個眼神的戲，比許多演員一整段台詞更有力，能過引領你透過他去夢想、去想像的靈魂，他是那種會把你最好和最壞一面都勾出來的那種演員。

這一切很難說清楚，但就像你最私密的一面，你努力想要藏起，卻活生生地展現在你面前，你必須得誠實面對它，他越是沉浸在角色中，就越是引誘你更突破自我，最後更帶走了你的一部分，我只能猜測，他其實很享受藝術家痛苦的過程。

在拍「色，戒」的某一天，我因為一場感情戲有點崩潰，他走向我，拍拍我的肩膀，在我耳邊悄悄說「導演，我們演員在銀幕前坦誠相見，而你攤給大家看的是別的，你要好好照顧你自己」。

梁朝偉成為首位獲頒「威尼斯影展終身成就獎」華人演員。（路透）
梁朝偉成為首位獲頒「威尼斯影展終身成就獎」華人演員。（路透）

大家總是認為是導演在幫助演員，但有時卻是相反，他的話真的給我很大的力量，一個這麼好的人，能讓你把隱藏的那一面真實的呈現出來。

他就像水，儘管低調卻非常有力。

他的好不只對導演，整個劇組亦然。他會自己對光，因為他知道這樣會節省很多時間。有一次我問他：「你怎麼不去休息？」他說：「我想看看能幫上什麼忙」，我告訴他：「別浪費精力，我需要你好好休息才能在鏡頭前發光」，他說：「聊天八卦浪費力氣，讀書眼睛會累，睡覺很無聊，我寧願觀察別人，看看我能幫上什麼忙」。

如果這樣的人不是導演的夢幻人選，那還有誰是呢？

當你像他如此有才華，又有帥氣的臉蛋，那真的是上天賜予的禮物。但秉持善良的心，處處為人著想，那就是終身的成就了。

要成為演員，你必須熱愛演戲；當一個明星，你必須要能啟發他人，梁朝偉兩者都做到了。他啟發我們的夢想，我多希望能把他的好一一表達，但這一切不及文字闡述，我很幸運能和他合作，見證他的魔力。

李安堪稱「最會誇獎梁朝偉」的人，難怪讓影帝感動得留下男兒淚，上台第一句話就是謝謝李安，說「你就是想讓我哭」。

梁朝偉成為首位獲頒「威尼斯影展終身成就獎」華人演員。（歐新社）
梁朝偉成為首位獲頒「威尼斯影展終身成就獎」華人演員。（歐新社）

梁朝偉

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