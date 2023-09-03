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「強行融入00後失敗」 向佐KTV團建睡著…網友都不信

娛樂新聞組／即時報導
向佐日前拍攝封面特輯挑戰女裝造型。（取材自微博）
向佐日前拍攝封面特輯挑戰女裝造型。（取材自微博）

香港男星向佐與妻子郭碧婷結婚以來曾數度傳婚變，近日向佐微博曬KTV團建視頻，配文稱「強行融入00後失敗」，視頻中團隊工作人員還在唱歌，向佐已經在沙發呼呼大睡；只是視頻惹來群嘲，網友直呼「別裝了」、「擺拍完，交了差，立馬生龍活虎了」。

之前向佐總是被曝在夜店左擁右抱，大眾觀感一直不好，近日他帶員工去KTV團建，事後發視頻顯示，晚上10點30分左右，團隊工作人員還在認真唱歌，自己已「和周公下棋ing」、「強行融入00後失敗」；視頻中有兩個年輕女員工坐在他身邊唱歌，似乎想表明他對這種場合沒有興趣，美女坐在旁邊也能睡著，不過網友對此根本不相信。

網友們紛紛評論：「裝什麼啊」，「笑死了，他去夜店的時候可不這樣」，還有網友直酸：想睡為何不回家睡，沒有已婚男人的自覺，特別拍視頻公開根本是擺拍。

此外，向佐與郭碧婷挺過婚姻亮紅燈風波，頻在社群亮出全家出遊照秀恩愛；向佐日前為雜誌拍攝封面挑戰女裝扮相，除了嘗試口紅、雙眼皮貼、戴假髮，頭飾加上珍珠面罩，搭配中性套裝，自己看了也忍不住好笑；不過郭碧婷帶著兒女去探班，沒想到向佐的女裝造型把兒子嚇哭了。

向佐和郭碧婷在微博放閃十指緊扣的照片。（取材自微博）
向佐和郭碧婷在微博放閃十指緊扣的照片。（取材自微博）
向佐發視頻，指帶員工在KTV團建時自己睡著了。（視頻截圖）
向佐發視頻，指帶員工在KTV團建時自己睡著了。（視頻截圖）

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