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走過離婚風波 47歲主持人李湘突宣布退休

娛樂新聞組／綜合報導
中國主持人李湘宣布退休。（取材自微博）
中國主持人李湘宣布退休。（取材自微博）

中國47歲知名主持人李湘突在微博發文稱自己退休了，網友稱：「47歲就退休了，羨慕」、「姐的生活簡直就是我的夢」。

李湘在微博表示，最近不少人問到近況，「哈哈…我已退休了未來的日子！帶好孩子！照顧好父母！鍛鍊好身體！好像比工作還事多呀！謝謝大家一直以來的關心和支持！祝福大家一切順利！」

據報導，李湘1995年在就讀中國傳媒大學時，就進入央視實習，畢業後主持「快樂大本營」，同時進行演戲、唱歌、廣告等業務；2004年創立自己的娛樂公司，投資電視劇；2013年任深圳衛視副總監，又成為了360娛樂總裁，「基本在40歲之前一刻沒停歇」。

李湘有過兩段婚姻，2005年和鑽石大亨李厚霖在北京市舉行盛大婚禮，一年後離婚；2009年再嫁導演王岳倫，隔年結婚生下女兒王詩齡，父女倆上「爸爸去哪兒」走紅，不過，以「富養女兒」出名的兩人，被批評炫富，形象受影響。近年王岳倫數次被爆出軌疑雲，兩人2021年離婚，王岳倫還發文說，「也祝福李湘和她的意中人能白頭到老」，被認為暗指李湘已有新歡，不過王岳倫之後又將該條內容刪除。

退休 微博 北京

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