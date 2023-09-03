「52年來第一次倒數」胡兵的「披哥」排名上了熱搜

胡兵顏值高卻沒能換來人氣。（取材自微博）

胡兵在「披荊斬棘的」一公排名倒數第四，引發熱議還衝上熱搜；據新浪報導，胡兵對此發文回應：「52年來第一次倒數，對不起大家，唱跳新人會繼續努力！！ 」不少粉絲在評論區為他加油打氣。

綜合媒體報導，初舞台哥哥們登場，胡兵出場時彈幕上全是讚嘆，誇他帥，「一點都不顯老」，網絡上的各項投票 ，胡兵也是遙遙領先；但沒想到，在「披荊斬棘」的觀眾喜愛度排行，胡兵竟然吊車尾，看到排名之後，胡兵的情緒明顯不高。

胡兵是第三季開場嘉賓之一，可以說是「披哥3」的重點嘉賓；作為主打「情懷」的演員哥哥，他演的幾部電視「粉紅女郎」、「絕對計劃」、「雙響炮」等當年也是收視爆款。可能一公的觀眾群體偏年輕，甚至會有很多年輕哥哥的唯粉，使得哥哥們的排名並不能盡大眾意。

報導指出，顏值高，國民度又高的胡兵一公人氣只排在第27名，這個名次還上了熱搜。

但也有媒體指出，其實胡兵倒數並不冤；胡兵雖然很有知名度，不僅演過戲，還發過專輯，應該是全能選手才對，可初舞台上，他演唱自己的歌曲「歸去來」，只能說像是記憶中的聲音。

到了一公就直接暴露弊端，和他同組的胡彥斌和品冠是專業歌手，演唱歌曲「黑夜問白天」，胡彥斌和品冠把這首歌改來改去，就是為了好聽些。可是彩排時的胡兵一開場，明顯和胡彥斌不是一個檔次。報導指出，正式公演時，胡彥斌開嗓全場沸騰，品冠同樣有超水平發揮，唯獨胡兵一唱，「普通人和歌手的水平直接體現」。