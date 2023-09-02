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甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

全球抽最多…紐約濃濃「麻」味 美網選手抱怨場內都是

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

娛樂新聞組／即時報導
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（本報資料照片）
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（本報資料照片）

歌手李玟（CoCo）生前的錄音砲轟「中國好聲音」賽制不公，錄影時受辱，她的好友甄妮半個月來在臉書不斷發文，為李玟聲援。甄妮與網友互動，也關注其他話題，她2日提到近日香港小姐的風波稱，「香港小姐曾是我家的小三。」

2023年香港小姐評選在8月27日出爐，不過場外新聞可比場內熱鬧。港姐冠軍莊子璇被傳父親背景深厚疑屬「福建幫」成員，讓她獲內定奪冠；亞軍王怡然被指控爸媽在內地許多城市經營補習班倒閉，不僅拖欠員工薪資，還騙了逾400位家長的學費高達千萬。

甄妮2日跟上時事話題，主動提到香港小姐說：「近期香港小姐熱的沸沸揚揚，真不知每年選來有什麼意義？發揚文化？行醫救世？選女友？媳婦？演戲？八卦效果？到底是那一齣。」

她有感而發說起自己跟港姐的牽連，「在我人生的歷程中，香港小姐曾是我家的小三，真是不勝唏噓！奈何她的結局也不好啊！深表同情！」甄妮沒公開所指的「小三」名字。

根據港媒當年的報導，甄妮1976年與香港武打明星傅聲在1977年結婚，傅聲在1983年與「港姐亞軍」錢慧儀合作電影「花心大少」時傳出緋聞

不幸的是，1983年7月6日，傅聲乘跑車於清水灣公路遇上交通意外，當時甄妮正在日本，1983年7月8日回港後，傅聲已宣告不治身亡，得年28歲。

1987年7月4日，甄妮於美國以傅聲生前留下的冷凍精子，在丈夫過世四年後進行人工受孕，成功誕下女兒甄家平（Melody）。

甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（取材自臉書）
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（取材自臉書）

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