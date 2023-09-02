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趙麗穎與陳可辛吃飯談合作？粉絲破防：正常聚餐

娛樂新聞組／即時報導
趙麗穎是電視劇「流量密碼」。（取材自微博）
趙麗穎是電視劇「流量密碼」。（取材自微博）

有自媒體曝光大陸女星趙麗穎香港名導陳可辛聚餐視頻，兩人看來相談甚歡，引發各種猜測，指向來在電視圈發展發展的趙麗穎破次元壁同框電影導演，「應該是要合作」；還有人指陳可辛婚內出軌趙麗穎，被斥荒謬。

視頻中，趙麗穎跟工作人員到達一家高級餐廳，隨後陳可辛也在工作人員陪伴下到達，兩人進入包廂後邊吃邊聊。聚餐結束後，陳可辛先行離開，趙麗穎則和工作人員出酒店乘車。

趙麗穎在「新還珠格格」出演晴兒嶄露頭角，2013年主演「陸貞傳奇」後邁向流量明星；「花千骨」是首部中國突破200億網絡播放量的電視劇，「楚喬傳」突破500億播放量，「知否？知否？應是綠肥紅瘦」騰訊視頻播放量也突破100億，不過趙麗穎至今很少有電影作品。

陳可辛1991年3月29日拍攝的導演處女作「雙城故事」，2007年12月12日，執導的古裝動作片「投名狀」，成績不惡。也與演員合作了很多，如張曼玉、張學友、周迅，可是需要新鮮血液，「年輕演員裡能打的，也就是趙麗穎」。

趙麗穎和陳可辛低調聚餐，不少人覺得，趙麗穎和陳可辛應該是要合作了；但是事情被爆出來後，趙麗穎的粉絲卻沒有絲毫的興奮之意，反而像是要被潛規則一樣紛紛破防，在評論區裡控評只是正常聚餐。

不過因為兩人吃飯地點是在酒店，也有網友瞎猜「兩人不倫」，被指荒謬造謠。

導演陳可辛（左）與吳君如。（新華社）
導演陳可辛（左）與吳君如。（新華社）

趙麗穎 張曼玉 香港

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