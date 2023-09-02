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「披哥」受傷戴護具練舞 王耀慶：演員沒資格生病

娛樂新聞組／綜合報導
王耀慶參加「披荊斬棘的哥哥」。（取材自微博）
王耀慶參加「披荊斬棘的哥哥」。（取材自微博）

台灣演員王耀慶參加中國大陸綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」第三季，首秀祭出個人曲「安可王」，並和鄭嘉穎、陸毅、蘇小玎合作飆高音曲目「你快回來」。而一公，他則和張棟樑、魏哲鳴、伯遠、蘇見信合作，表演周杰倫的「飄移」，甚至雨中起舞，不過王耀慶練舞時卻意外受傷了。

在播出節目中，王耀慶與一幫哥哥們跟著何展成學舞，但他意外踩傷腳，須穿戴固定支具，被節目組導演問到「還能完成唱跳嗎？」他則笑笑說，「必須完成啊」，更穿戴著氣支具練舞。雖然大家也幫忙想備案，但認為王耀慶就是想唱跳，可能不會接受（備案）。而王耀慶也表示，「不會有備案」，直言「這（唱跳）是我第一個想選的」。

王耀慶擔心因自己受傷影響團隊感到抱歉，認為應該要把自己維持好的狀態去表演。而節目中一邊播放他練舞畫面，伴隨著他談身體狀態這件事，「因為演員是沒有資格生病的職業，今天你生病不舒服，沒辦法做出完美的演出，大家能夠理解。但是理解是一回事，接受是另外一回事…我自己本身不接受」。

他這番「演員是沒資格生病的」登上熱搜，有人讚他敬業，但也有人覺得「賣什麼都可以，別賣慘」，直言「窮人才真正生不起病」、「打工人才沒資格生病」。而有網友覺得王耀慶的話可能被曲解了，因為他有提到「他人能夠理解」，只是他自我要求不能接受。

王耀慶練舞腳意外受傷。 （取材自微博）
王耀慶練舞腳意外受傷。 （取材自微博）

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