我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部連14起槍匪入室搶劫 針對亞裔長者

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

香港老戲骨車保羅一身白色扮「詩仙」 網讚：演活了李白

娛樂新聞組／綜合報導
車保羅這個短視頻吸引1250萬個讚。(視頻截圖)
車保羅這個短視頻吸引1250萬個讚。(視頻截圖)

近年不少香港藝人都北上中國大陸發展，尋求更多的工作。63歲甘草演員車保羅也到大陸發展，拍劇拍戲，以及參演綜藝節目真人秀等，很受歡迎。他還開了抖音帳號跟大家分享近況，月前他拍了一段短視頻，就吸了近1250萬讚，十分厲害。

香港01報導，該短視頻的靈感是來自大陸3D動畫中國歷史片「長安三萬里」，車保羅扮演了詩人李白，身穿一身白色衣服，泛舟湖上，唸出了一句：「輕舟已過萬重山。」這名句就是出自唐代詩人李白所作的七言絕句「早發白帝城」。車保羅的演繹獲網民一致激讚，讚嘆他演活了古人李白當年在流放途人被赦免那種釋然的感覺，情感好真，十分自然。

他這條短視頻在一個月內已吸引近1250萬個讚，比起很多男女神藝人，例如國際影帝梁朝偉的短視頻獲讚數強得多。

車保羅今年初因參加大陸綜藝節目「無限超越班」人氣急升，在其中一集他分享入行40多年的拍劇辛酸經驗，以鼓勵一班後輩。他表示曾經拍過一場記憶深刻的掌摑戲：「我也演過一場被掌摑的戲，那場戲我真是…永遠都記住。」

原來當時與他做對手戲的女演員不太會拍攝掌摑戲，不懂得何如借位。不過當時導演卻說：「保羅沒問題的，這個人不打不成器，你不打他一巴掌，我們真的下不了班。」因此在劇集一開拍的時候，車保羅馬上被她摑了一掌，他整個人向後暈倒地上，臉腫了好幾天。不過他就對於這個情況說：「這也是演技裡的一個點子，我寧願她給我一巴掌，好過浪費我的時間。是不是？」獲網民讚他夠專業。

香港 梁朝偉 抖音

上一則

楊超越、丁禹兮「七時吉祥」反轉不斷 網封燒腦推理劇

下一則

「披哥」受傷戴護具練舞 王耀慶：演員沒資格生病

延伸閱讀

「輕舟已過萬重山」 63歲老戲骨扮李白 吸讚1250萬

「輕舟已過萬重山」 63歲老戲骨扮李白 吸讚1250萬
前陸戰隊員在俄被控間諜罪 布林肯通話：保持信心

前陸戰隊員在俄被控間諜罪 布林肯通話：保持信心
夫遇襲 裴洛西允被告律師進家調查

夫遇襲 裴洛西允被告律師進家調查
NBA／為何勇士交易換來保羅？柯爾：上季太依賴柯瑞

NBA／為何勇士交易換來保羅？柯爾：上季太依賴柯瑞

熱門新聞

「中國好聲音」歷屆共誕生了5位「女冠軍」。（取材自微博）

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

2023-08-27 00:21
那英過往怒踹偷拍者的影片被翻出。（取材自微博）

那英又黑了… 機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅

2023-08-25 21:17
高允貞在韓劇「Moving異能」中飾演女配角。(取材自Instagram)

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

2023-08-26 19:10
「中國好聲音」暫停播出，網傳導師薛之謙、周華健要退出。（取材自微博）

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

2023-08-30 18:07
傳林更新已簽約，頂替吳亦凡補拍「青簪行」。(取材自微博)

林更新AI「換臉」頂替吳亦凡 「青簪行」敗部復活？

2023-08-27 02:29
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01

超人氣

更多 >
折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？
美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀
心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了
全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡
南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元