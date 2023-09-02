香港老戲骨車保羅一身白色扮「詩仙」 網讚：演活了李白

車保羅這個短視頻吸引1250萬個讚。(視頻截圖)

近年不少香港 藝人都北上中國大陸發展，尋求更多的工作。63歲甘草演員車保羅也到大陸發展，拍劇拍戲，以及參演綜藝節目真人秀等，很受歡迎。他還開了抖音 帳號跟大家分享近況，月前他拍了一段短視頻，就吸了近1250萬讚，十分厲害。

香港01報導，該短視頻的靈感是來自大陸3D動畫中國歷史片「長安三萬里」，車保羅扮演了詩人李白，身穿一身白色衣服，泛舟湖上，唸出了一句：「輕舟已過萬重山。」這名句就是出自唐代詩人李白所作的七言絕句「早發白帝城」。車保羅的演繹獲網民一致激讚，讚嘆他演活了古人李白當年在流放途人被赦免那種釋然的感覺，情感好真，十分自然。

他這條短視頻在一個月內已吸引近1250萬個讚，比起很多男女神藝人，例如國際影帝梁朝偉 的短視頻獲讚數強得多。

車保羅今年初因參加大陸綜藝節目「無限超越班」人氣急升，在其中一集他分享入行40多年的拍劇辛酸經驗，以鼓勵一班後輩。他表示曾經拍過一場記憶深刻的掌摑戲：「我也演過一場被掌摑的戲，那場戲我真是…永遠都記住。」

原來當時與他做對手戲的女演員不太會拍攝掌摑戲，不懂得何如借位。不過當時導演卻說：「保羅沒問題的，這個人不打不成器，你不打他一巴掌，我們真的下不了班。」因此在劇集一開拍的時候，車保羅馬上被她摑了一掌，他整個人向後暈倒地上，臉腫了好幾天。不過他就對於這個情況說：「這也是演技裡的一個點子，我寧願她給我一巴掌，好過浪費我的時間。是不是？」獲網民讚他夠專業。