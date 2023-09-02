楊超越、丁禹兮「七時吉祥」反轉不斷 網封燒腦推理劇

「七時吉祥」收官，網友笑稱是燒腦劇。(圖：愛奇藝國際站提供)

由大陸演員楊超越和丁禹兮攜手主演的甜虐輕喜劇「七時吉祥」，劇情跌宕終迎來結局，高潮反轉不斷。網友看了笑稱，這部其實是「燒腦推理劇」。

楊超越和丁禹兮在紅線糾纏的意外下，必須經歷七次情劫，化身七種不同的身分以不同的方式相愛，包含可愛的虎豬情緣、青梅竹馬的年下戀情、公主與將軍的愛情故事、貓妖王與虎妖、甚至還有男女互換身體的搞笑情節。兩人也從最初的彼此抗拒，到最後不得不深陷其中。楊超越說：「很開心能一次體驗七種不同的角色，每個角色都很值得被演繹。」

正當觀眾以為這一切只是渡劫升仙等，沒想劇情發展突變，竟是因為300年前初空下的一個決定，讓原本浪漫虐心的輪迴苦戀愛情劇，變成燒腦推理劇。網友紛紛留言，「原來是初空想用無數次的BE情劫來換終生相守啊」、「拜託不要是BE（悲劇）」、「誰家男女主可以一次談七種戀愛」、「根本是純愛戰士的天堂」、「無限流劇本殺」。

網友瘋狂留言，「捨不得收官」、「還想看更多」。也有觀眾淚嘆、「每一世對彼此的付出與擔心，要哭掉幾大包衛生紙」。