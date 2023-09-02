強颱「蘇拉」襲香港 蔡卓妍豪宅漏水 想靠這招頂住

蔡卓妍家因颱風漏水。（取材自微博）

本報系聯合報報導，超強颱風「蘇拉」強襲香港 ，女星蔡卓妍（阿Sa）就在Instagram上傳一段家裡也漏水的影片，還要網友如果有類似情形的也舉手。

阿Sa上傳的影片中，家中牆壁不斷滲水，連窗戶的位置也一樣，她在限動中上傳用毛巾阻止外漏的照片，看起來頗讓人擔心。網友紛紛留言，「要小心，香港和澳門 的風都很強勁」、「我家全屋都漏水」、「人沒事就好」。

蔡卓妍家因颱風侵襲漏水。(取材自Instagram)

入行超過20年的阿Sa，十分會理財，名下至少有五棟房產，全交給媽媽管理，光月租費一個月就能收入20萬港幣(約2.5萬美元)，有圈中小富婆之稱。但強颱來襲，豪宅也經不住滲水。

另據台灣媒體報導，因颱風攪局，港星鄧紫棋 不得不取消所有活動。為了補償歌迷，鄧紫棋直播清唱「光年之外」、「回憶的沙漏」、「天空沒有極限」、「泡沫」和「喜歡你」等曲，吸引破萬人上線聆聽。另外，鄧紫棋家裡沒有準備食物，連外送都沒辦法叫，只能靠泡麵果腹，哀號：「家裡沒有東西可以吃啊！」