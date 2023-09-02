我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部連14起槍匪入室搶劫 針對亞裔長者

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

強颱「蘇拉」襲香港 蔡卓妍豪宅漏水 想靠這招頂住

娛樂新聞組／綜合報導
蔡卓妍家因颱風漏水。（取材自微博）
蔡卓妍家因颱風漏水。（取材自微博）

本報系聯合報報導，超強颱風「蘇拉」強襲香港，女星蔡卓妍（阿Sa）就在Instagram上傳一段家裡也漏水的影片，還要網友如果有類似情形的也舉手。

阿Sa上傳的影片中，家中牆壁不斷滲水，連窗戶的位置也一樣，她在限動中上傳用毛巾阻止外漏的照片，看起來頗讓人擔心。網友紛紛留言，「要小心，香港和澳門的風都很強勁」、「我家全屋都漏水」、「人沒事就好」。

蔡卓妍家因颱風侵襲漏水。(取材自Instagram)
蔡卓妍家因颱風侵襲漏水。(取材自Instagram)

入行超過20年的阿Sa，十分會理財，名下至少有五棟房產，全交給媽媽管理，光月租費一個月就能收入20萬港幣(約2.5萬美元)，有圈中小富婆之稱。但強颱來襲，豪宅也經不住滲水。

另據台灣媒體報導，因颱風攪局，港星鄧紫棋不得不取消所有活動。為了補償歌迷，鄧紫棋直播清唱「光年之外」、「回憶的沙漏」、「天空沒有極限」、「泡沫」和「喜歡你」等曲，吸引破萬人上線聆聽。另外，鄧紫棋家裡沒有準備食物，連外送都沒辦法叫，只能靠泡麵果腹，哀號：「家裡沒有東西可以吃啊！」

香港01報導，港星陳家樂在Instagram上載了一段影片，指因受到颱風蘇拉影響，房子瘋狂滲水變室內噴水池。影片可見，陳家樂手忙腳亂地不斷擦窗口及門縫漏水位置。而老婆連詩雅則留言說：「不用睡了！」從夫妻之間的互動可見，似乎他們晚上要同心協力，不停地清潔漏水位置。大批網民留言為他們加油打氣。

鄧紫棋因為颱風取消所有活動。（取材自微博）
鄧紫棋因為颱風取消所有活動。（取材自微博）

鄧紫棋 香港 澳門

上一則

梁朝偉沉默放閃 劉嘉玲疑惑「到底說什麼」 網友代解讀

下一則

林志穎揭毀容實錄秀X光片「臉部有20多個鈦合金點」

延伸閱讀

強颱襲香港 蔡卓妍豪宅遭殃漏水 網擔心：頂得住嗎？

強颱襲香港 蔡卓妍豪宅遭殃漏水 網擔心：頂得住嗎？
強颱撲港來勢猛 菜肉掃空 估數日菜價升4成

強颱撲港來勢猛 菜肉掃空 估數日菜價升4成
兩院院士增選 港11科學家入圍 僅她入選工程院

兩院院士增選 港11科學家入圍 僅她入選工程院
蘇拉進逼 適逢年度大潮 粵港澳沿海須嚴防「風暴潮」

蘇拉進逼 適逢年度大潮 粵港澳沿海須嚴防「風暴潮」

熱門新聞

「中國好聲音」歷屆共誕生了5位「女冠軍」。（取材自微博）

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

2023-08-27 00:21
那英過往怒踹偷拍者的影片被翻出。（取材自微博）

那英又黑了… 機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅

2023-08-25 21:17
高允貞在韓劇「Moving異能」中飾演女配角。(取材自Instagram)

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

2023-08-26 19:10
「中國好聲音」暫停播出，網傳導師薛之謙、周華健要退出。（取材自微博）

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

2023-08-30 18:07
傳林更新已簽約，頂替吳亦凡補拍「青簪行」。(取材自微博)

林更新AI「換臉」頂替吳亦凡 「青簪行」敗部復活？

2023-08-27 02:29
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01

超人氣

更多 >
折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？
美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀
心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了
全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡
南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元