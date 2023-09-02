再現文盲場面？ 王一博座談會發言 搞錯「行業」了

王一博演出「陳情令」暴紅。（取材自微博）

中國流量男星王一博2014年以團體UNIQ出道，轉戰戲劇後，與男星肖戰主演的「陳情令」火遍亞洲，收穫無數粉絲；近日他出席廣電職業道德建設座談會，會上發言讀錯字，視頻曝光後被網友調侃「不愧是央視『頒獎』絕望文盲」。這已經不是王一博第一次因為「文盲」話題惹議。

當天王一博打扮休閒，在穿正裝或穿白色襯衫的人中十分顯眼。王一博在座談會上也有發言，網友截取視頻發布社交平台。視頻中王一博表示將會「知法、懂法、守法，不觸底線，嚴格遵守行業道德標準」，在說到行業道德標準的時候，他停頓了一下。

原來王一博將「行業」讀成「xing（ㄒㄧㄥˊ）業」，雖然他第一時間意識到錯誤，及時改口，但是網友表示，下意識的反應往往最能夠體現出一個人的知識水平。

綜合媒體報導，老闆杜華坐在王一博後面一直關注他，當王一博說出「xing（ㄒㄧㄥˊ）業」時，原本垂著頭的杜華眼神抬起，一臉緊張。

網友們看到視頻後直言「為啥不能好好鞏固下文化水平」，有網友留言「尷尬的我腳趾摳地」、「不愧是央視『頒獎』絕望文盲」。

此前，央視網曾發布一篇文章，指出「演員中絕望的文盲現象」；文章雖沒有指名道姓，但在開頭就用了王一博在電影「無名」的路演一問三不知的採訪名場面。

當時王一博的回答金句有「我不知道該怎麼回答」、「我覺得這種問題沒有太大的意義」等。