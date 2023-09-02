我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約小學校園預防槍擊案 上課期間關閉校門

勞工節防聚會失控 紐約市警將派無人機

再現文盲場面？ 王一博座談會發言 搞錯「行業」了

娛樂新聞組／即時報導
王一博演出「陳情令」暴紅。（取材自微博）
王一博演出「陳情令」暴紅。（取材自微博）

中國流量男星王一博2014年以團體UNIQ出道，轉戰戲劇後，與男星肖戰主演的「陳情令」火遍亞洲，收穫無數粉絲；近日他出席廣電職業道德建設座談會，會上發言讀錯字，視頻曝光後被網友調侃「不愧是央視『頒獎』絕望文盲」。這已經不是王一博第一次因為「文盲」話題惹議。

當天王一博打扮休閒，在穿正裝或穿白色襯衫的人中十分顯眼。王一博在座談會上也有發言，網友截取視頻發布社交平台。視頻中王一博表示將會「知法、懂法、守法，不觸底線，嚴格遵守行業道德標準」，在說到行業道德標準的時候，他停頓了一下。

原來王一博將「行業」讀成「xing（ㄒㄧㄥˊ）業」，雖然他第一時間意識到錯誤，及時改口，但是網友表示，下意識的反應往往最能夠體現出一個人的知識水平。

綜合媒體報導，老闆杜華坐在王一博後面一直關注他，當王一博說出「xing（ㄒㄧㄥˊ）業」時，原本垂著頭的杜華眼神抬起，一臉緊張。

網友們看到視頻後直言「為啥不能好好鞏固下文化水平」，有網友留言「尷尬的我腳趾摳地」、「不愧是央視『頒獎』絕望文盲」。

此前，央視網曾發布一篇文章，指出「演員中絕望的文盲現象」；文章雖沒有指名道姓，但在開頭就用了王一博在電影「無名」的路演一問三不知的採訪名場面。

當時王一博的回答金句有「我不知道該怎麼回答」、「我覺得這種問題沒有太大的意義」等。

這已經不是王一博第一次因為「文盲」的話題引發爭議，王一博在憑「陳情令」暴紅時，曾在採訪中將「到此一遊」的「遊」寫錯。

王一博將「到此一遊」的「遊」寫錯。（取材自微博）
王一博將「到此一遊」的「遊」寫錯。（取材自微博）

上一則

周興哲喜上加喜 紅到美國奪大獎吐心聲

延伸閱讀

繳稅最多女藝人 楊冪：抵制陰陽合約

繳稅最多女藝人 楊冪：抵制陰陽合約
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
王一博電影北美首映 粉絲「熱烈」捧場

王一博電影北美首映 粉絲「熱烈」捧場
王一博新片「熱烈」首映 大批華人助陣 數度激動落淚

王一博新片「熱烈」首映 大批華人助陣 數度激動落淚

熱門新聞

「中國好聲音」歷屆共誕生了5位「女冠軍」。（取材自微博）

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

2023-08-27 00:21
那英過往怒踹偷拍者的影片被翻出。（取材自微博）

那英又黑了… 機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅

2023-08-25 21:17
高允貞在韓劇「Moving異能」中飾演女配角。(取材自Instagram)

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

2023-08-26 19:10
「中國好聲音」暫停播出，網傳導師薛之謙、周華健要退出。（取材自微博）

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

2023-08-30 18:07
傳林更新已簽約，頂替吳亦凡補拍「青簪行」。(取材自微博)

林更新AI「換臉」頂替吳亦凡 「青簪行」敗部復活？

2023-08-27 02:29
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01

超人氣

更多 >
折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？
美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀
心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了
南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元
旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐