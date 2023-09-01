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宋祖兒傳逃稅620萬美元 電視台封殺 當局喊查

娛樂新聞組／綜合報導
宋祖兒是中國新生代女星。(取材自微博)
宋祖兒是中國新生代女星。(取材自微博)

現年25歲的中國新生代女星宋祖兒，被前公司員工實名檢舉逃稅4500萬人民幣（約619.6萬美元），國家稅務總局表示，會展開稅務稽查，網友則喊話「應該娛樂圈都查一遍」。

綜合媒體報導，雖然調查報告還沒出來，網友發現五大衛視已經把之前有關宋祖兒的相關內容全部刪除，雖然個人和工作室微博還沒被封號，但就各大電視台的行動，疑似已經走上封殺流程。

她本人及工作室遲未回應，後援會闢謠稱：「請大家放心，這是造謠，祖兒遵紀守法，後續措施正在商討。」而上海松江稅務局對接該企業的稅務專管員表示，暫未接收到關於該企業的涉稅舉報。

據報導，宋祖兒原名孫凡清，當前共關聯4家公司，其中僅剩上海泓泉影視文化有限公司一家存續，宋祖兒在該公司擔任監事職務。

宋祖兒2019年與台灣男星阮經天合作愛情劇「舌尖上的心跳」，爆出「叔姪戀」，如今爆出逃稅傳聞，消息傳出一片譁然，若調查屬實，她恐怕將步袁冰妍後塵，直接被官方封殺。

宋祖兒手上四部待播新作面臨被冰封危機，包含她與任嘉倫主演的古裝劇「無憂渡」，跟劉宇寧主演的古裝新劇「折腰」，還有她和張新成合演的現代新劇「艱難的製造」，以及她跟侯明昊主演的都市劇「閱讀課」。

而宋祖兒接下來原定要主演新劇「焕羽」，都已定妝了，逃稅新聞爆出後，製作人楊曉培立馬取消關注她，後續應該會換女主角。

對於宋祖兒傳出被檢舉逃稅一事，網友熱議紛紛，「還沒出名就爆出逃稅，現在的新人是不是都不聰明？」「趕緊調查，該涼就涼！」

宋祖兒 （左）、阮經天合作「舌尖上的心跳」，爆出「叔姪戀」。(圖：八大電視提供)
宋祖兒 （左）、阮經天合作「舌尖上的心跳」，爆出「叔姪戀」。(圖：八大電視提供)

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