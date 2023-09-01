「披荊斬棘的哥哥」也造假？ 爆要瘦子粉絲買榜

瘦子參加「披荊斬棘的哥哥」節目錄製。（取材自微博）

大陸選秀節目「中國好聲音 」日前被爆出作假，有關節 目幕後黑箱作業的爆料也層出不窮，沒想到最近「披荊斬棘的哥哥」第三季也傳出造假，其中在名氣排名，台灣男星瘦子（陳昱榕）一夜掉到14名，微博上更爆出製作單位向粉絲詢問要不要為偶像買票，票價甚至被攤在陽光下。

「披荊斬棘的哥哥」第三季有不少台灣藝人參加，包括林志穎 、張棟樑、瘦子和藍正龍等男星參加，近期節目上32位哥哥展開名氣排名，瘦子和大陸藝人徐良日前分別在5、6名，未料到了隔天凌晨，瘦子一下子落至14名，第1名由徐良以338萬票奪下，第2名則是「快樂男聲」選秀總冠軍陳楚生。

就在粉絲訝異之際，竟爆出有粉絲被節目組詢問是否要替偶像買票，原價1萬票150元人民幣（約20.64美元），優惠價1萬票120元人民幣（約16.51美元），甚至還附上轉帳資訊，消息一出，不免讓人懷疑節目公正性。

而不管排名，此節目也讓不少粉絲看到昔日偶像復出及不同的面相，像是林志穎就是節目一大亮點，車禍後首復出，不僅讓粉絲安心許多，更為他的孩子做一個榜樣，在人氣排行中奪下11名。