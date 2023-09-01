葉璇親密同框CEO 新歡爆有性病黑史

「古典美人」葉璇。（取材自微博）

有「古典美人」封號、43歲港星葉璇，與交往4年的男友分手後，感情相當受矚目，最近她親密同框大15歲CEO 李國慶惹議，有粉絲挖出李國慶曾患性病等黑歷史，直言不看好兩人。

葉璇早年在香港 發展拍攝不少無線劇集及電影，深受觀眾喜愛。2011年，她將工作重心轉移至內地，近年主要以直播帶貨為主，偶爾參演電視劇。

葉璇與交往4年的圈外男友小默先生分開後，與異性有稍微親密的互動都會引起討論。日前葉璇在微博 曬出收到的玫瑰花束，甜蜜地寫著「紀念情人相愛的日子」，8月29日又上傳同框CEO李國慶合照，表示「約會的晚上特別開心」，粉絲瘋猜兩人是官宣交往。

大票網友都認為葉璇是為了帶貨故意打造這樣的人設，「為了流量果然啥都能演，尊重祝福鎖死」、「真的要一直瘋下去了麼葉璇」等。