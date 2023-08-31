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李玟勾昔日傷痛 孫菲菲曝13年前片場遭吐痰毆打 報警無果

娛樂新聞組／綜合報導
孫菲菲揭露遭霸凌事件。 (取材自微博)
孫菲菲揭露遭霸凌事件。 (取材自微博)

歌手李玟生前淚訴遭中國節目「中國好聲音」節目組侮辱，被欺負遭遇曝光引發全網憤怒，女星孫菲菲近日在微博寫道「娛樂圈的霸淩事件我是親歷者」。孫菲菲表示李玟的經歷讓她憶起過往遭遇，喊話：是該整治的時候了，是該把這些無良的從業者趕出娛樂圈的時候了！

孫菲菲回憶13年前拍攝電視劇「血色戀情」時在片場遭施暴，指控導演張漢杰策畫了暴力事件，當時報警卻被警方認定為「個人衝突」。

孫菲菲回憶當時遭對方吐痰到臉上，出重拳，她身單力薄，被對方持續毆打、踢肚子，她被被對方打到爬不起來。孫菲菲表示，施暴人一個是副導，就是導演姪子，另一人則是製片方的人，而她要報警時手機還被燈光組的人搶走。孫菲菲還透露，連助理被遭欺負，被人用軍大衣蒙住頭、坐身上。

孫菲菲回憶事件，透露後來因媒體曝光，警方不得不立案，但卻是「即便立案也不調查，只是立了個案。」她則自己調查，聯繫目擊者後卻個個都說「不知道」，竟是警方已告知製片人案件進度，然後製片人已要目擊者噤聲。但孫菲菲沒放棄，找人託關係讓繼續調查，後來在另一個劇組抓到了施暴者，孫菲菲還向對方長談希望知道幕後黑手，「我跑去跟他聊了三個小時讓他說出來是誰指使他這麼幹的，就在他馬上要說的時候案情急轉直下，就在我上了個洗手間回來他就不說了？！這中間發生了什麼？」

孫菲菲長文痛揭過往遭霸凌，控訴執法單位處理過程「有問題」，不過她表示事後不久看有相關人遭判刑，直言：「老天也有公道，不是不報，只是時候未到！」但她還透露策畫者及施暴的其中一人仍逍遙法外，感慨道：「有時候並不是壞人多麽可怕，而是職能部門不作為才會讓罪惡瘋長。」

而當時在現場的助理也留言憶及當時事件，寫道：「當時在現場真的很害怕，三個大老爺們摁著我，把我手機搶走，當時我們就報警了，警察就沒有出警，後來楊被抓承認錯誤，當時就給菲姐跪下了，菲姐還讓我出去給他買水，本來他要說是誰指使，結果我們去廁所的功夫他就改變了，我只能說這中間肯定警察跟他說了什麽。」

李玟 中國好聲音 霸凌

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