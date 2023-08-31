吳磊同班同學 女星宋祖兒遭檢舉逃稅4500萬 恐被封殺

宋祖兒是中國新生代女星。(取材自微博)

中國新生代女星宋祖兒，被前公司員工實名檢舉逃稅4500萬人民幣，若調查屬實，她直接被官方封殺，手上四部待播新作面臨被冰封危機，四部劇男主角任嘉倫、劉宇寧、張新成以及侯明昊也恐遭波及。

據報導宋祖兒原名孫凡清，是吳磊北京電影學院的同班同學。宋祖兒當前共關聯4家公司，其中僅剩上海泓泉影視文化有限公司一家存續，宋祖兒在該公司擔任監事職務。值得注意的是，由宋祖兒擔任法定代表人的新沂涓涓影視文化工作室、青島柒鼎影視文化工作室等3家企業均已註銷。

宋祖兒 （左）、阮經天合作「舌尖上的心跳」，爆出「叔姪戀」。(圖／八大電視提供)

宋祖兒2019年與台灣男星阮經天合作愛情劇「舌尖上的心跳」，爆出「叔姪戀」，今爆出逃稅傳聞，消息傳出一片譁然，若調查屬實，她恐怕將步上袁冰妍後塵，直接被官方封殺。

波及4部戲男主角？

宋祖兒手上待播新戲共有4部，包含她與任嘉倫主演的古裝劇「無憂渡」，跟劉宇寧主演的另一部古裝新劇「折腰」，還有她和張新成合演的現代新劇「艱難的製造」，以及她跟侯明昊主演的都市劇「閱讀課」，如果她逃稅被證實，這4部戲恐將不見天日。

對於宋祖兒傳出被檢舉逃稅一事，網友熱議紛紛，「還沒出名就爆出逃稅，現在的新人是不是都不聰明？」「第二個袁冰妍。」「逃稅太可惡！」「趕緊調查，該涼就涼！」