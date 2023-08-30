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才缺席音樂節 那英澳門演唱會又延

娛樂新聞組／綜合報導
那英澳門演唱會宣布延期。(取材自微博)
那英澳門演唱會宣布延期。(取材自微博)

中國歌手那英曾多次擔任「中國好聲音」導師，還帶出冠軍學員，李玟淚訴遭「好聲音」侮辱錄音檔曝光、生前被設計因而摔倒的內幕爆出後，網友砲轟「好聲音」，而那英也成網友聲討對象。那英先是請辭9月的上海春浪音樂節活動，後來又宣布因「健康狀況」，10月的澳門演唱會延期。

那英陷入「好聲音」風暴裡，至今都尚未出面澄清，她原訂9月17日出席上海春浪音樂節演出，但日前突以「身體欠佳」為由宣布缺席活動，主辦單位更稱經過多次溝通，那英還是堅持缺席，事後那英卻被網友發現人在泰國度假。

那英原定10月1日、2日在澳門舉辦演唱會，主辦單位在微博發文，表示那英因為健康狀況理由無法參演，後續如有變動將會及時另行公告，而演出延期造成不便，場地方也深感歉意，會全額退款給已購票的觀眾。

網友看了相當傻眼，表示「這是害怕出來了吧」、「根本不是身體不好，避避風頭」、「得了吧，什麼事大家都知道了，還健康為由」、「一個月治不好嗎？」但也有許多粉絲相當擔憂，要她保重身體，來日有緣再相見。

那英第二次取消公開活動，部分網友指她是避風頭，但也有粉絲擔心她的身心狀況，希望她好好保重。

澳門 李玟 中國好聲音

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