謝霆鋒生日獲新歡濕吻 王菲肚疑似隆起趕回北京

謝霆鋒獲得愛犬送上的濕吻生日禮物。(取材自Instagram)

8月29日是謝霆鋒 的43歲生日，他在IG上PO被「新歡」熱情濕吻的親熱照，並祝自己：「Happy Birthday To Us。」這個新歡其實是謝霆鋒的寶貝愛犬Mustard。同一天，王菲 從大理返回北京 ，許久未見得她身著白色卡通衛衣，不過肚子疑似隆起，再度引起網友猜測。

綜合媒體報導，謝霆鋒生日，先獲天后容祖兒祝賀。而天王周杰倫也PO出和謝霆鋒的舉杯飲珍珠奶茶舊合照，送上「謝霆鋒生日快樂」的祝福。

王菲身著白色卡通衛衣，腹部看上去有微微凸起。(取材自小紅書)

已經在大理遊玩了大半個月的王菲，為了男友生日，只好撇下閨密緊急返回北京。王菲身穿寬鬆款米奇衛衣，下搭軍綠色休閒褲，腳穿一雙輕盈的平底鞋，一身穿搭看上去慵懶舒適。有網友發現，王菲似乎比之前圓潤，不知是否是衣服過於大件不顯腰身，腹部看上去有微微凸起的跡象，再度引起網友猜測是否懷孕。