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挺李玟的「好聲音」2學員傳「不知去向」甄妮：前途堪憂

娛樂新聞組╱即時報導
李玟學員王澤鵬(右)發聲後，傳「不知去向」。（取材自微博）
李玟學員王澤鵬(右)發聲後，傳「不知去向」。（取材自微博）

資深女星甄妮近期因爆發「中國好聲音」爭議，她也連日為李玟發聲，要求徹查內幕，29日她再度發文，透露兩位挺李玟的學員「不知去向」，讓她十分擔心。

綜合媒體報導，甄妮在臉書PO文：「究竟誰會被祭旗，很好奇，拭目以待」，其後繼續在留言區與網友交流，痛斥節目組副導演：「若沒有柳驪及現場工作人員的惡型（形）惡狀，怎麼會引起公憤！掀開序幕！」

據報導，甄妮感謝兩位學員周菲戈、王澤鵬力撐CoCo，但同時又為兩人擔心：「菲戈和澤鵬不知去向，前途堪憂，唱的真好，我在遙遠的這邊，真不知所措。」

甄妮也質疑「中國好聲音」節目剪接驚人，100小時剪成數10分鐘精選，為什麼會有潘瑋柏電椅自動轉身的破綻出現？是否內部又有吹哨者，故意洩漏天機？」

另據香港01報導，外界以為「中國好聲音」因為輿論壓力才停播，近日一名自稱是浙江衛視工作人員就在網上爆出，原來「中國好聲音」之所以停播，除了負面輿論太多以外，真正的原因其實是因為有兩位導師決定臨時退出節目，再多錢他們也不打算錄了，甚至按照合同賠款也不錄，不得已才宣布停播。這兩位導師，網友猜測是周華健及薛之謙。

中國好聲音 李玟 香港

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