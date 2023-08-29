香港女星談劈腿舊愛 網靠3線索點名王嘉爾

王嘉爾。(取材自微博)

近來有網友挖出6月時，香港 ViuTV的網路節目「戀講嘢」，女星陳珮欣爆出過去曾與一位國際知名、來自香港、在南韓 出道的歌手交往，還曝男方劈腿行為，網友聽到幾個線索，紛紛猜測應是王嘉爾。

陳珮欣透露與這位男星是同年齡，兩人從很年輕時就認識，分別就讀不同國際學校，之後男方說要去南韓做練習生，在受訓期間每晚睡前兩人會講電話，還怕被男方經紀公司發現，男方曾提到有不少練習生會去整形，對方曾詢問過她「我要不要去整」，她認為不需要，因為對方外形已經很好了。

男星在南韓受訓九個月後，返回香港休息三天，兩人也趁機約會，要離開前，男方在合照上簽名，還在一張紙條上用韓文寫下「不好意思，不能總是回覆你訊息，我很想念你，我真的很愛你，真的」，節目上她出示當時那張紙條，之後男方出道前幾年，回香港時想要約她出來見面，但她以兩人沒有未來而婉拒，之後發現男方取消追蹤她的IG，戀情也就此畫下句點。

主持人好奇想知這位男星是誰？陳珮欣則分享給主持人看，主持人認證是位國際巨星，男方IG粉絲數是他的五倍。