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香港女星談劈腿舊愛 網靠3線索點名王嘉爾

娛樂新聞組／綜合報導
王嘉爾。(取材自微博)
王嘉爾。(取材自微博)

近來有網友挖出6月時，香港ViuTV的網路節目「戀講嘢」，女星陳珮欣爆出過去曾與一位國際知名、來自香港、在南韓出道的歌手交往，還曝男方劈腿行為，網友聽到幾個線索，紛紛猜測應是王嘉爾。

陳珮欣透露與這位男星是同年齡，兩人從很年輕時就認識，分別就讀不同國際學校，之後男方說要去南韓做練習生，在受訓期間每晚睡前兩人會講電話，還怕被男方經紀公司發現，男方曾提到有不少練習生會去整形，對方曾詢問過她「我要不要去整」，她認為不需要，因為對方外形已經很好了。

男星在南韓受訓九個月後，返回香港休息三天，兩人也趁機約會，要離開前，男方在合照上簽名，還在一張紙條上用韓文寫下「不好意思，不能總是回覆你訊息，我很想念你，我真的很愛你，真的」，節目上她出示當時那張紙條，之後男方出道前幾年，回香港時想要約她出來見面，但她以兩人沒有未來而婉拒，之後發現男方取消追蹤她的IG，戀情也就此畫下句點。

主持人好奇想知這位男星是誰？陳珮欣則分享給主持人看，主持人認證是位國際巨星，男方IG粉絲數是他的五倍。

另一名女星郭奕芯也爆料，她在17、18歲時曾一個KTV的聚會上見過這位男星，因為那天她還帶了一個女生朋友一起去，隔天那位女生朋友就告訴她，昨晚與那位男星做了一些很親密的行為，隨即其他來賓質疑，是否有與陳珮欣交往時間重疊。而網友從節目中大家提到的線索，猜測應是韓團GOT7的王嘉爾，他的IG粉絲數超過3000萬，正是主持人粉絲數60萬的五倍。

女星陳珮欣曝過去戀情。 (取材自YouTube)
女星陳珮欣曝過去戀情。 (取材自YouTube)

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