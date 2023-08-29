胡歌貼崩壞照「對不起好多人」 網揭真相 「他在求救」

胡歌隨後刪了崩壞照貼文，另發新自拍照，又衝上熱搜。（取材自微博）

中國男星胡歌 日前突然拋出「暫退演藝圈5年」的想法，沒想到29日深夜再度爆走，曬出一頭亂髮、鬍渣的崩壞照坦承「對不起好多人」，一度衝上微博 第一，引起粉絲憂心胡歌是否在向外界求救。胡歌隨後刪了崩壞照貼文後，另發新自拍照，又衝上熱搜。

胡歌分享了一張自拍照並配文寫道：「我盡量，我盡量，我盡量保持冷靜。我對不起好多人，我希望對得起這短暫的一生」，所附照片則貌似是在浴室內拍攝的自拍照，沒有修圖和濾鏡，胡歌眼皮上因車禍留下的疤痕非常明顯。

胡歌這番話看起來有些語無倫次，情緒很不穩定，疑似喝醉，不少網友對於他這種不尋常的行為表示擔憂。粉絲紛紛留言：「哥，你又喝多了嗎」、「哥，不會是抑鬱了吧，這段時間發的微博都不太對勁啊」、「不要把一切看得太嚴重，只要活著就會不斷犯錯、犯傻、出糗，笑一笑，然後翻篇，實在沒必要對每件事都過度自省」。

隨後，有網友挖出17年前的8月29日胡歌出了一場重大的車禍，除他身受重傷外，他的女助理兼摯友張冕也因此離世，成了他一輩子的痛。事後他曾在採訪中透露，當時原本是他要坐在副駕駛座，但張冕想讓拍完戲的胡歌好好休息，於是讓他去坐後座，他認為，如果張冕沒有和他換座位，死的就是他。

胡歌先前在微博發文稱：「如果未來五年，我不拍戲了，去做一些更有意義的事情，你們應該會支持我的吧」，引發退圈猜測。然而他馬上在電影「不虛此行」宣傳活動稱，只是自己和中飾演的角色聞善一樣，經常會自我矛盾、糾結，有時會克制有時又會妥協。