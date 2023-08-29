「好聲音」導師轉身有價？網曝：僅謝霆鋒拒黑箱

謝霆鋒曾在「中國好聲音」節目中擔任導師。 (取材自微博)

中國選秀節目「中國好聲音 」日前宣告暫時停播，不過網路上仍是傳出不少有關節 目幕後黑箱作業的爆料，27日開始有不少現任學員或是過去參加過的節目學員紛紛發文，為節目洗白聲稱沒有見過所謂轉身費，也沒有被強逼簽約，不過有位自稱曾節目工作人員的網友爆料，節目這麼多年來，唯一能夠拒絕節目組黑箱作業的導師是謝霆鋒 。

這位網友爆料指出，自稱曾是三屆節目工作人員，在所有導師中最真實的就是謝霆鋒，堅持秉持自己的原則，他拒絕學員花錢保名額，就算是節目高層主管也控制不了他，因為當初是節目組是多次邀請，才讓他點頭答應當導師，而且節目播出後收視也高，更笑稱節目組遇到謝霆鋒算是被打臉，之後浙江衛視的高層二把手，想要再邀請謝霆鋒繼續坐鎮節目，被以拍戲忙碌為由拒絕。網友認為他當時可能已經看透一切。

另外，近日出現多位學員發文為節目洗白，稱參加節目沒有被收取任何費用，都是節目組免費提供並可以報銷，但是外界質疑這是電視台或是製作公司在背後操控。

網友發現這些發文的學員，時間點都差不多在同一個時間，發文內容也都是關於節目沒有向他們收取任何費用，甚至發現這些學員貼文下網友的支持留言，IP位置都是在浙江，因此被懷疑是收買網軍來帶風向。