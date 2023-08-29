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7次拒絕潛規則遭封殺 萬茜憑實力獲讚

娛樂新聞組／綜合報導
萬茜。 （取材自微博）
萬茜。 （取材自微博）

41歲中國女星萬茜，曾以電影「軍中樂園」中的妮妮一角，獲得第51屆金馬獎最佳女配角獎，不過她剛出道時，曾拒絕導演的潛規則，結果慘遭封殺，不過最後仍憑著實力演技受到外界的肯定。

萬茜2004年從上海戲劇學院畢業，還沒畢業前就演出電視劇「金鎖記」正式出道，畢業後雖想專心演出話劇，但收入微薄，只能選擇去試鏡各種電視劇、電影，遇上有導演看上她的美貌想要追求，更提出只要她答應，就能成為女主角，前前後後導演提出7次要求，但她都堅持拒絕，因此慘遭戲劇圈封殺多年。

之後有人看中萬茜的歌聲不錯，2007年她轉往歌壇發展，發行首張個人專輯，雖然拿下不少新人獎，但是銷售成績慘淡，之後她曾自嘲「就黯然退出歌壇」，2010年她接演了電視劇「上海上海」，雖然只是配角，但她曾表示，那是第一次摸索到放鬆身心去投入角色，從此演技開竅，之後陸續接演了「裸婚時代」、「我家有喜」、「大唐榮耀」、「三國機之潛龍在淵」等，演技逐漸獲得外界的讚賞，2014年她更拿下金馬獎最佳女配角獎，除了「軍中樂園」外，還曾來台拍過電影「青田街一號」飾演一位仙姑林香。

2020年，萬茜參加了「乘風破浪的姐姐」第一季，讓她的人氣直線上升，不過在這期間她發生車禍，右手臂骨折仍堅持完成比賽，最後總決賽獲得第二名，但因此遭網友酸是「醫學奇蹟」，近來她參與演出的電視劇「潛行者」以及電影「學爸」，接連播出上映，同樣也是大獲好評。

萬茜接下來將進行話劇「你好，瘋子」巡演。 （取材自微博）
萬茜接下來將進行話劇「你好，瘋子」巡演。 （取材自微博）
萬茜（左）曾來台拍過電影「青田街一號」。（圖：牽猴子提供）
萬茜（左）曾來台拍過電影「青田街一號」。（圖：牽猴子提供）
萬茜近來演出電視劇「潛行者」正熱播。 （取材自微博）
萬茜近來演出電視劇「潛行者」正熱播。 （取材自微博）
萬茜參加「乘風破浪的姐姐」時，右手臂因車禍骨折仍堅持完成比賽。 （取材自微博）
萬茜參加「乘風破浪的姐姐」時，右手臂因車禍骨折仍堅持完成比賽。 （取材自微博）
2014年萬茜以電影「軍中樂園」獲得金馬獎最佳女配角。 （本報系資料照片）
2014年萬茜以電影「軍中樂園」獲得金馬獎最佳女配角。 （本報系資料照片）
萬茜近來演出電影「學爸」上映中。 （取材自微博）
萬茜近來演出電影「學爸」上映中。 （取材自微博）

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