胡歌深夜暴走 曬出鬍渣崩壞照懺悔：對不起好多人

胡歌深夜暴走。（取材自微博）

中國男星胡歌 日前突然拋出「暫退演藝圈5年」的想法，沒想到在北京 時間29日深夜再度爆走，曬出一頭亂髮、鬍渣的崩壞照坦承「對不起好多人」，引起粉絲熱議，衝上微博 第一。

胡歌分享了一張自拍照並配文寫道：「我盡量，我盡量，我盡量保持冷靜。我對不起好多人，我希望對得起這短暫的一生」，所附照片則貌似是在浴室內拍攝的自拍照，沒有修圖和濾鏡，胡歌眼皮上因車禍留下的疤痕非常明顯。。

胡歌這番話看起來有些語無倫次，情緒很不穩定，疑似喝醉，不少網友對於他這種不尋常的行為表示擔憂。

胡歌深夜又暴走上傳崩壞照坦言「對不起很多人」。（取材自微博）

粉絲紛紛留言：「哥，你又喝多了嗎」、「哥，不會是抑鬱了吧，這段時間發的微博都不太對勁啊」、「不要把一切看得太嚴重，只要活著就會不斷犯錯、犯傻、出糗，笑一笑，然後翻篇，實在沒必要對每件事都過度自省」。

胡歌先前在微博發文稱：「如果未來五年，我不拍戲了，去做一些更有意義的事情，你們應該會支持我的吧」，引發退圈猜測。然而他馬上在電影《不虛此行》宣傳活動稱，只是自己和中飾演的角色聞善一樣，經常會自我矛盾、糾結，有時會克制有時又會妥協。

胡歌新聞不斷，除了「退圈」猜測之外，2017年的「胡歌留學事件」也再次被推上熱搜。有爆料稱，胡歌2017年出國留學是因為接受採訪時，隨口說了一句想出去讀書提升自己，然後東方衛視就給他辦了歡送會，還有很多朋友送行，令他一時間騎虎難下，不得不去美國留學了三個月。並以此來調侃胡歌的「任性」。