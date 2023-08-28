穿山寨禮服 Angelababy急忙做了這件事 平息粉絲怒氣

女星Angelababy被指穿 David Koma的山寨服。(取材自微博)

Angelababy （楊穎）有著精緻的臉蛋與姣好的身材，因此穿什麼都是眾人關注的焦點，日前她參加活動時以拼色削肩洋裝亮相，紫色+黑色的組合加上領口開了個洞，俏皮又帶點女人味實在好看。但眼尖的網友發現，這件衣服似乎撞衫了女星宋茜、吳謹言、佟麗婭，但女星們撞衫不打緊，重點是Angelababy這件其實是山寨版，消息一出後引發粉絲眾怒。

媒體報導，宋茜、吳謹言、佟麗婭所穿的禮服是來自品牌David Koma，而Angelababy同款不同色且幾乎一模一樣的服飾是來自alfabeta Evening 2023系列，粉絲發現後質疑Angelababy的造型團隊，表示Angelababy是一線明星造型團隊不應該這麼隨便，且憑Angelababy的時尚 資源實在無須去穿山寨品牌，紛紛留言表達不滿。

由於粉絲反彈激烈，Angelababy後援會總會發文表示，「工作室收到回饋後和造型團隊進行了溝通並尋找合適人選，目前工作室的答覆是執行造型師已更換，也歡迎大家監督後續的工作成果」。