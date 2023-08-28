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浙江衛視又出事了 這回不是「中國好聲音」 「我們的客棧」被控侵權

娛樂新聞組／綜合報導
浙江衛視節目「我們的客棧」被控侵權。（取材自微博）
浙江衛視節目「我們的客棧」被控侵權。（取材自微博）

浙江衛視又有事了。天后李玟（CoCo）生前指控「中國好聲音」不公平黑幕還在不斷爆料，古裝情境喜劇「武林外傳」的官方微博跳出來指控，表明浙江衛視的綜藝從「我們的客棧」與「王牌對王牌」等節目，大量涉及「武林外傳」的版權元素用於節目改編，涉及侵權行為。

綜合媒體報導，「我們的客棧」是由沙溢、姚晨等6位常駐嘉賓組成客棧家族，打造有機農場，有農田、池塘自給自足。由於沙溢、姚晨就是2006年「武林外傳」的主演成員，這齣慢綜藝節目針對觀眾的懷舊情懷，掀起一波回憶殺。

報導指，「武林外傳」官方微博27日發布消息，表示「我們的客棧」在開播前兩天聯繫版權方，希望獲得音樂授權，在版權方回覆拒絕後，浙江衛視完全無視侵權預警郵件，執意上線了該檔綜藝節目。官微更指出浙江衛視在數個綜藝節目中多次在未獲得授權或許可下使用「武林外傳」版權元素進行改編，屬於典型的重複侵權。

「武林外傳」侵權事爆發後，讓浙江衛視除了「中國好聲音」外的綜藝陷入爭議危機。網友再度提及錄製高強度真人秀「追我吧」讓高以翔心因性猝死，張新成參加「我們的客棧」時，比腕力卻造成手臂骨折，當場送醫打石膏等，網友認為除了節目，浙江衛視應從內部全部做整改。

中國好聲音 微博 李玟

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