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甄子丹66歲「凍齡」岳母 網讚「美到老才是真的美」

娛樂新聞組／綜合報導
汪詩詩的媽媽看不出已66歲。（取材自Instagram）
汪詩詩的媽媽看不出已66歲。（取材自Instagram）

60歲港星甄子丹與42歲的老婆汪詩詩相差18歲，兩人結婚20年育有一兒一女，感情仍是甜蜜，日前有網友則挖出汪詩詩媽媽的美照，凍齡的模樣看不出已是66歲。

甄子丹岳母Jennifer只比他大6歲，今年66歲，24歲就生下女兒汪詩詩，至今仍保持苗條身材，母女站在一起宛如姐妹，美艷程度不相上下。

Jennifer過去都在IG分享家庭生活，近期突然曬出一組有別過往的美照，只見她梳起俐落的髮髻，身穿一襲黑綠色拼接洋裝，平口設計讓事業線若隱若現，手臂纖細又緊實。而她不僅身材狀態極佳，臉蛋的妝容精緻又不失大氣，燦笑起來活力十足，有幾張甚至還躺在床上手拿玫瑰，一顰一笑自然流露出萬種風情。另外她也分享穿著一襲白色魚尾造型禮服的照片，讓網友看了都直呼「太美了」、

美照曝光引發話題，連女婿甄子丹也現身留言區，以笑臉和玫瑰的表情符號表達讚賞，其他人則狂讚「美到老才是真的美！榜樣」、「汪太好美麗」。後來有人把照片轉發到微博，中國網友也震撼說「和汪詩詩是姐妹吧」、「真的是優雅地老去」、「好希望60歲也長這樣」、「這狀態真沒誰了」、「臉蛋和身材絕了」、「美得像女明星」。

甄子丹 微博

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