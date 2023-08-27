我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月多領55元 2024社安金「生活成本調整」回歸正常約3%

麥卡錫：對拜登彈劾調查是「之後自然步驟」

浙江衛視又被控訴… 不是因為「好聲音」 這次是這節目涉侵權

娛樂新聞組╱即時報導
浙江衛視節目《我們的客棧》被控侵權。（取材自微博）
浙江衛視節目《我們的客棧》被控侵權。（取材自微博）

浙江衛視又有事了。天后李玟（CoCo）生前指控「中國好聲音」不公平黑幕還在不斷爆料，古裝情境喜劇「武林外傳」的官方微博跳出來指控，表明浙江衛視的綜藝從「我們的客棧」與「王牌對王牌」等節目，大量涉及「武林外傳」的版權元素用於節目改編，涉及侵權行為。

綜合媒體報導，「我們的客棧」是由沙溢、姚晨等6位常駐嘉賓組成客棧家族，打造有機農場，有農田、池塘自給自足。由於沙溢、姚晨就是2006年「武林外傳」的主演成員，這齣慢綜藝節目針對觀眾的懷舊情懷，掀起一波回憶殺。

電視劇《武林外傳》，指控浙江衛視節目《我們的客棧》侵權。(取材自微博)
電視劇《武林外傳》，指控浙江衛視節目《我們的客棧》侵權。(取材自微博)

報導指，「武林外傳」官方微博27日發布消息，表示「我們的客棧」在開播前兩天聯繫版權方，希望獲得音樂授權，在版權方回覆拒絕後，浙江衛視完全無視侵權預警郵件，執意上線了該檔綜藝節目。官微更指出浙江衛視在數個綜藝節目中多次在未獲得授權或許可下使用「武林外傳」版權元素進行改編，屬於典型的重複侵權。

「武林外傳」侵權事爆發後，讓浙江衛視除了「中國好聲音」外的綜藝陷入爭議危機。網友再度提及，錄製高強度真人秀「追我吧」讓高以翔心因性猝死，張新成參加「我們的客棧」時，比腕力卻造成手臂骨折，當場送醫打石膏等，網友認為除了節目，浙江衛視應從內部全部做整改。

中國好聲音 微博 李玟

上一則

「未來少女」計分遭質疑 節目道歉「工作人員疏失」

延伸閱讀

李榮浩沒救李玟被罵翻 網：他怕成下一個

李榮浩沒救李玟被罵翻 網：他怕成下一個
「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名
好聲音風波／那英被挖機場踹人黑料 又爆拋售北京豪宅

好聲音風波／那英被挖機場踹人黑料 又爆拋售北京豪宅
辱李玟惹眾怒 好聲音停播 母公司股價腰斬 市值蒸發254億

辱李玟惹眾怒 好聲音停播 母公司股價腰斬 市值蒸發254億

熱門新聞

楊坤早前就曾吐槽過「好聲音」沒戲了。(取材自微博)

才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」

2023-08-20 21:58
「中國好聲音」歷屆共誕生了5位「女冠軍」。（取材自微博）

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

2023-08-27 00:21
海鳴威也不指名透露「中國好聲音」黑箱。(取材自微博)

「好聲音」黑箱狂爆 男歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

2023-08-22 23:58
那英過往怒踹偷拍者的影片被翻出。（取材自微博）

那英又黑了… 機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅

2023-08-25 21:17
高允貞在韓劇「Moving異能」中飾演女配角。(取材自Instagram)

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

2023-08-26 19:10
李玟控訴節目方不公平。(截自噓！星聞)

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

2023-08-20 10:46

超人氣

更多 >
「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名
拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？

拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？
理財百科／你的退休老本 存夠了嗎？

理財百科／你的退休老本 存夠了嗎？
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議