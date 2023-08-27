吳鎮宇笑稱「靠臉吃飯」 拍爆破戲小心翼翼

金馬影帝吳鎮宇在「暗殺風暴」中有不少刺激爆破戲，拍攝前他都會再三模擬準備。(圖：華映提供)

曾以「鎗火」拿下金馬影帝的香港 男星吳鎮宇，近期與古天樂、張智霖、胡杏兒及周秀媛共同演出新片「暗殺風暴」，吳鎮宇在電影中扮演辦案高手，除了和兇手鬥智鬥力外，還得面對人性的黑暗面，讓被譽為戲精的他都直呼：「超難演，不但要查案，還要不停自我掙扎，很難詮釋得好。」

他形容「暗殺風暴」是一部燒腦電影，除了要推理，也描述了人性黑暗面，「導演邱禮濤很擅長討論人性黑暗面，因為只有黑暗面詮釋，才能看到光在哪兒。」他也覺得這類型的作品，在華人 影壇也較少見到。

吳鎮宇在片中有不少內心戲及刺激的爆破場面，一場他與張智霖、蔡瀚億摸黑衝入水庫隧道救人，卻面臨爆炸危機，三人需狂奔再飛撲出隧道，吳鎮宇回憶說：「因為隧道的地面都是水，因此在開拍前堅持要整段路走一遍，以免腳踏到有危險的地方。」

而最後，三人要飛撲倒地前，吳鎮宇更親自清理附近的沙石雜物，「每次做動作場面時，我會要求所有動作都要清清楚楚，夜晚拍動作戲的難度極高，現場又都是水還要爆炸，真的要更加小心」。

另外，吳鎮宇也表示，因自己不是專業動作演員，所以拍攝動作戲一定要加倍小心，他笑說：「我是要靠臉吃飯，以免受傷。」

「暗殺風暴」故事描述神秘的Darker發放「死亡通知單」，預告將在何時以何罪向何人執行死刑。即使收到通知的人報了案，得到警方貼身保護，Darker照樣能突破重圍，手刃他想殺的人。警方為此成立了專案小組，但每次緝捕行動都是失敗而回，只能看著殺戮一再發生。