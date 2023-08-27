刀郎入駐抖音 10天漲粉逾千萬
因一首「羅剎海市」再次暴紅網路的歌手刀郎，最近入駐抖音平台，短短10天粉絲暴增逾1000萬，他同時也發布了首條視頻，點讚逾600萬。
網易娛樂報導，雖然多年前刀郎因故退出了娛樂圈，但有才華的人是埋沒不了的，因為一首「羅剎海市」，刀郎再次從沉寂10年中崛起，雖然他沒有出面解釋「羅剎海市」這首歌，但許多人都覺得是在暗喻，也對刀郎的遭遇感到十分不公，希望他能快快好起來。
8月16日，刀郎入駐抖音平台，並未大張旗鼓宣傳，和他的新專輯「山歌寥哉」最初問世方式同樣低調，不過「山歌寥哉」問世10天，播放量即超過300萬。
新歌「羅剎海市」被指「復仇」那英，媒體報導，2004年刀郎憑藉「2002年的第一場雪」一夜成名，2010年新晉音樂風雲榜十年盛典上，評委那英卻對刀郎的音樂極盡嘲諷，指刀郎的歌一點審美都沒有，一票否決了刀郎的歌曲，使得當年獎項空缺2017年又放話「刀郎上春晚，我就砸電視」。
據報導，刀郎本名羅林，1971年6月22日出生於四川省內江市資中縣，是內地流行樂男歌手、詞曲作者、音樂人，代表作品包括：「2002年的第一場雪」、「情人」、「披著羊皮的狼」、「手心裡的溫柔」、「羅刹海市」等。
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