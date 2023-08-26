澳門CEO老公出事後…「乘風2024」邀約 安以軒傳將復出
台灣女星安以軒的澳門CEO老公陳榮煉涉嫌洗錢，一審遭判14年有期徒刑。而安以軒神隱一年半，上個月也被拍到低調現身台北街頭，與友人聚會、採買。陳榮煉出事以來，安以軒就多次被爆復出，但都是過去的工作照被挖出，而微博近日瘋傳大陸節目「乘風2024」名單，其中就赫見安以軒。不過狀態為「邀約中」，並未確定。
「乘風破浪的姐姐」第四季「乘風2023」有Ella、賈靜雯、蔡少芬、張嘉倪、劉雅瑟、陳意涵、A-Lin、徐懷鈺、秋瓷炫等人參賽，都是中港台三地知名女星，話題不斷。第五季「乘風2024」名單在微博上瘋傳，名單上有安以軒之外，台灣女星還有謝金燕、郭靜、梁又琳以及有一陣子未發片的台語歌手卓依婷；此外，最受網友討論的是名單上有韓星李知恩（IU）；因婚內出軌淡出演藝圈的金馬影后李小璐也在名單上。
對於名單上有許多「自帶話題」的女星，雖目前還不知是否屬實，但網友已搬好板凳準備「吃瓜」，並說，「有點意思」、「挺好的，會支持喔」、「不錯，很好玩，太調皮了」。但也有網友認為，最終可湊成機率不高。
陳榮煉的判決中涉1項黑社會罪、24項賭底面、7項詐騙、1項電投等罪名。陳榮煉名下的德晉公司存在65萬多條賭博紀錄，有3409條與「賭底面」有關。而安以軒雖嫁到澳門後淡出演藝圈，專心帶孩子，但她娘家本就家境優渥，不在澳門苦等老公，選擇回台並不讓人意外。是否真的會從「乘風2024」復出，也備受矚目。
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