「好聲音」停播：限娛令時代崛起 被黑幕終結十年興衰？

中國知名選秀節目「中國好聲音」爆發已故歌手李玟生前對節目賽制不公、製作問題的淚訴影片，引發中國網路社群和娛樂圈的話題延燒。圖為「中國好聲音」第一季錄影現場。（取材自微博）

「當年從中國限娛令中殺出重圍，如今在黑幕事件下宣告停播...」中國知名選秀節目「中國好聲音 」，在8月爆發已故歌手李玟 （CoCo Lee）生前對節目賽制不公、製作問題的淚訴影片，引發中國網路社群和娛樂圈的話題延燒，不只浙江衛視受到抨擊，更是罕見地讓製作公司星空華文傳媒的股價和市值暴跌。爭議未能平息，8月25日浙江衛視正式宣布「中國好聲音」停播，消息一出又再度讓星空華文股價下挫，總市值在一個星期以來已經幾乎腰斬一半。版權來自荷蘭的「中國好聲音」，2012年在中國管控娛樂圈的封鎖環境下仍殺出重圍，而後成為選秀音樂節目的標竿，儘管10年來創造不少影視里程碑，卻也同樣面臨各種爭議。

「中國好聲音」近期爆發的爭議事件，是已故歌手李玟（CoCo Lee）於節目中淚訴賽制不公的影片被廣為流傳，進而引發各界怒火。起因是2023年8月17日，李玟生前的三段錄音被流傳到網路上，淚訴自己想提攜後進、幫助音樂人實現夢想，才勉強自己的已經惡化的身體狀況，參加節目；未料錄製時卻發現各種賽制不公、甚至於對李玟的惡意侮辱等情事，還控訴節目惡意對待、刻意改變舞台走位與流程使她在舞台上跌倒，讓李玟身心崩潰。

另一支流傳的影片則是在2022年9月28日，李玟為了選手周菲戈的權益而動怒。影片加上錄音的曝光，在微博 旋即引發話題爭議，許多人為李玟的遭遇打抱不平、也以眾多網友抨擊「中國好聲音」的操作黑幕。

「中國好聲音」的副導演柳驪被指霸凌李玟。（取材自微博）

然而「中國好聲音」官方面對爭議，卻是同日緊急於官方微博發布聲明，譴責有心人士惡意剪輯並散播影片：

「近日，部分自媒體帳號在網路平台散步經過惡意剪輯的錄音『李玟生前控訴「2022中國好聲音」』是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責。作為2022中國好聲音的導師，李玟女士全身新投入工作，期間曾有的誤會經溝通當時即已消除。出於對逝者的尊重，我們不再對此事過多解釋，並永遠銘記她對節目的真情付出。願逝者安息！」

「中國好聲音」第二季導師庾澄慶、那英、汪峰、張惠妹（左起）。（中新社）

官方說法無法說服大眾，反而激起反感，認為製作組避重就輕、迴避責任，對於「中國好聲音」操作選手晉級，也讓人失去對節目的專業公信力。

雖然這不是第一次有中國的綜藝娛樂節目惹出爭議，但「中國好聲音」這一回卻是直接衝擊了製作公司的商業利益。母公司星空華文傳媒的股價在8月18日開始大跌，接著雪球越滾越大，接連有藝人聲援李玟、更有不少中國綜藝節目工作人員在網路上揭發潛規則與內幕，或是其他曾出演過的導師來賓，有過類似的遭遇經驗，大大衝擊了「中國好聲音」的節目聲譽。

話題持續發酵，8月20日晚間，浙江衛視上級單位、隸屬中共浙江省委的「浙江廣電集團」也發布聲明表示，「浙江廣電集團將以負責任的態度進一步調查核實，並真誠歡迎廣大觀眾和網友監督。」時至8月25日，浙江衛視正式宣布「中國好聲音」停播，承諾將就觀眾反映的問題展開核實調查。

然而停播消息宣布後，星空華文傳媒的股價再度受挫，當天中午收盤下跌12.78%，一周以來從120元港幣一路跌到58元港幣，總市值更縮水至224.38億港幣，與8月17日之前相比腰斬一半以上。

「中國好聲音」的出現

「中國好聲音」自2012年開始推出，由「浙江衛視聯合燦星文化公司」製作、浙江衛視台播出（浙江衛視又俗稱「藍台」）。節目的版權其實是來自荷蘭Talpa公司的電視節目「The Voice」，以歌唱選秀競賽、並且由評審導師「按鈕轉椅子」的形式為其節目招牌特色。2016年時因為版權歸屬爭議，後來一度改名為「中國新歌聲」，2018年才又改回原名。

「中國好聲音」全球海選，圖為2023年洛杉磯站。（記者張宏／攝影）

製作「中國好聲音」的燦星文化，就是後來的星空華文傳媒，旗下擁有龐大的中國電影IP庫與知名節目。「中國好聲音」於2012年開播之後，創下中國季播持續時間最長的綜藝類型節目紀錄，可以說是星空華文的招牌節目、更帶來了大額廣告收入。星空華文旗下節目，還包括「中國達人秀」、「這！就是街舞」、「蒙面唱將猜猜猜」等等中國廣為人知的作品。

中國的音樂選秀節目熱潮，應可以追溯到2004年開始的湖南衛視「超級女聲」，也捧紅了李宇春、張靚穎等多位女歌手（後來也都參演了「中國好聲音」）。然而就在「超級女聲」創下收視佳績、廣告費用高漲之時，中國廣電總局也盯上了這波選秀節目熱潮，2006年訂出針對選秀節目的限制規範，例如要求節目只能在晚間10時半以後播出（不得在晚間7時半至10時半的黃金時段播），以及要求節目避免誇張的節目效果，像是評審老師故意尖酸刻薄、或是粉絲痛哭場面等等。

這些「限娛令」被認為給當時的節目製作和娛樂圈帶來不小的衝擊，甚至到2011年，廣電總局還又推出「關於進一步加強電視上星綜合頻道節目管理的意見」，做出諸多限制。本以為此類選秀節目或已走到谷底，結果2012年「中國好聲音」的出現，逆勢在限娛令的環境中殺出重圍，創造高收視率。

「超級女聲」是中國湖南衞視從2004年起主辦的大眾歌手選秀賽，知名歌手張靚穎、李宇春、周筆暢、何潔皆曾是節目選手。（取材自微博）

「中國好聲音」的廣告費用，從第一季到第二季就有巨大的轉變：第一季每15秒價格15萬人民幣，到第二季時每15秒已經漲到380萬人民幣。而在「中國好聲音」走紅的幾年，同樣也是中國綜藝節目「野蠻生長」的時期，對比先前的限娛令，影響似乎沒有那麼明顯，反倒是投入節目製作成本、廣告利潤，都來到所謂的「井噴時期」；加上韓流綜藝的輸入，在中國也出現了大量模仿、吸引觀眾的風氣。

然而這些風氣也不是沒發生過問題——2019年浙江衛視綜藝節目「追我吧」，在當時11月27日台灣明星高以翔在錄製過程中暈倒送醫、不治傷亡，消息不僅震驚中國娛樂圈，也讓近年來屢傳爭議的「戶外明星競技類節目」蒙上醜聞陰影。儘管悲憤的輿論把矛頭指向製播的「浙江衛視」必須負責，也號召發起抵制浙江衛視，最後「追我吧」停播，但事件也就此落幕，幾乎沒有後續追究。

到現今的「中國好聲音」事件，也有中國網友回想起了當年「追我吧」也是浙江衛視，更激起網友的憤怒。浙江衛視在8月25日宣布停播「中國好聲音」，網友的反應是：

「眾望所歸！」 「鬧這麽大廣告商都跑路了吧，還是斷人財路這招最管用，希望節目組和藍台是真的在好好整改，認真反思，而不是為了避風頭，等這事兒熱度過了該怎樣還怎樣……」。