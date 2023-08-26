我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率逾7%創22年高點 年輕人買房難

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

甄嬛傳女星 出生時被嗜賭父親丟垃圾桶

娛樂新聞組╱即時報導
毛曉彤因為演出「後宮甄嬛傳」的瑛貴人而爆紅。(取材自微博)
毛曉彤因為演出「後宮甄嬛傳」的瑛貴人而爆紅。(取材自微博)

女星毛曉彤演過不少大熱劇集，由「後宮甄嬛傳」，到「錦繡未央」，再到「三十而已」，人氣逐步上升，不過看似演藝事業順利的她，童年時期曾遭重男輕女的父親丟到垃圾桶，且在小有名氣後，父親竟到節目上指控她棄養，更索討5000萬人民幣賠償。

綜合媒體報導，外型甜美的毛曉彤，表演科班出身，17歲就已考入中央戲劇學院，並獲得學年年度專業優秀獎金。她演技深受劇迷喜愛，不論是「神鵰俠侶」中鬼靈精怪的郭芙，還是「後宮甄嬛傳」命運多舛的「瑛貴人」都讓她獲得不少關注，2020年演出「三十而已」更讓她再度翻紅。

報導指出，毛曉彤的成長經歷非常坎坷，她的父親有酗酒、吸毒及賭博的壞習慣，發現妻子生下的孩子是女嬰時，趁大家熟睡時，將毛曉彤丟到垃圾痛自生自滅，幸好被及時發現，最終父母離異，媽媽抱著毛曉彤離開。

在毛曉彤人氣上升時，她的父親卻突然上節目指控她棄養，除要求自己的待遇要跟毛曉彤母親一樣，更另外索討5000萬人民幣，否則要到劇組鬧事，把毛曉彤毀了，更嗆「咱們一起下地獄吧」要把毛曉彤毀了。

對此，毛曉彤當時未多做回應，輿論一度一面倒罵她是不孝女，直到得知她父親的惡行後，才回給她清白，也相當心疼她的遭遇。

上一則

豪門婚姻深似海？麻衣曝與台塑長孫婚變內幕：恨也沒用

延伸閱讀

遭官方點名劣跡藝人封殺 趙薇神隱2年罕見頻PO照

遭官方點名劣跡藝人封殺 趙薇神隱2年罕見頻PO照
安以軒參賽「乘風2024」復出？名單瘋傳還有謝金燕、IU

安以軒參賽「乘風2024」復出？名單瘋傳還有謝金燕、IU
梁朝偉駁私生子傳聞 發聲明「與劉嘉玲婚姻安好」

梁朝偉駁私生子傳聞 發聲明「與劉嘉玲婚姻安好」
遭爆秘戀25歲女星有私生子 梁朝偉首發聲親吐婚姻狀況

遭爆秘戀25歲女星有私生子 梁朝偉首發聲親吐婚姻狀況

熱門新聞

「虎膽妙算」影集是賣座大片系列的原型。（摘自imdb）

「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？

2023-08-18 11:32
楊坤早前就曾吐槽過「好聲音」沒戲了。(取材自微博)

才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」

2023-08-20 21:58
瓊瑤（左）在古巨基的攙扶下入場準備欣賞演唱會。圖／讀者提供

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

2023-08-19 11:42
海鳴威也不指名透露「中國好聲音」黑箱。(取材自微博)

「好聲音」黑箱狂爆 男歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

2023-08-22 23:58
李玟控訴節目方不公平。(截自噓！星聞)

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

2023-08-20 10:46
金星砲轟「中國好聲音」節目組「惡有惡報」，是大陸演藝圈首位替李玟發聲的大咖藝人。(取材自微博)

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

2023-08-19 21:41

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
披羊皮的狼3星座 天蠍操控人心、摩羯冷酷無情、這星座最自私

披羊皮的狼3星座 天蠍操控人心、摩羯冷酷無情、這星座最自私