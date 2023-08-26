甄嬛傳女星 出生時被嗜賭父親丟垃圾桶

毛曉彤因為演出「後宮甄嬛傳」的瑛貴人而爆紅。(取材自微博)

女星毛曉彤演過不少大熱劇集，由「後宮甄嬛傳」，到「錦繡未央」，再到「三十而已」，人氣逐步上升，不過看似演藝事業順利的她，童年時期曾遭重男輕女的父親丟到垃圾桶，且在小有名氣後，父親竟到節目上指控她棄養，更索討5000萬人民幣賠償。

綜合媒體報導，外型甜美的毛曉彤，表演科班出身，17歲就已考入中央戲劇學院，並獲得學年年度專業優秀獎金。她演技深受劇迷喜愛，不論是「神鵰俠侶」中鬼靈精怪的郭芙，還是「後宮甄嬛傳」命運多舛的「瑛貴人」都讓她獲得不少關注，2020年演出「三十而已」更讓她再度翻紅。

報導指出，毛曉彤的成長經歷非常坎坷，她的父親有酗酒、吸毒及賭博的壞習慣，發現妻子生下的孩子是女嬰時，趁大家熟睡時，將毛曉彤丟到垃圾痛自生自滅，幸好被及時發現，最終父母離異，媽媽抱著毛曉彤離開。

在毛曉彤人氣上升時，她的父親卻突然上節目指控她棄養，除要求自己的待遇要跟毛曉彤母親一樣，更另外索討5000萬人民幣，否則要到劇組鬧事，把毛曉彤毀了，更嗆「咱們一起下地獄吧」要把毛曉彤毀了。

對此，毛曉彤當時未多做回應，輿論一度一面倒罵她是不孝女，直到得知她父親的惡行後，才回給她清白，也相當心疼她的遭遇。