那英又黑了… 機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅

那英因為李玟生前錄音控訴「中國好聲音」風暴被炎上。（取材自微博）

那英因為李玟 生前錄音控訴「中國好聲音 」風暴被炎上，她與傳是「好聲音」創始人的姊姊那辛，被歌手影射是「最黑兩姊妹」，而她的黑歷史也都被挖出來公審，不僅流出一段她在機場踹人的影片，還傳出拋售位於北京 的豪宅。

那英機場踹人黑歷史再被翻出，還傳出拋售北京豪宅。（取材自微博）

綜合媒體報導，有次那英在機場被捕獲，有人直接拿出手機直播她的一舉一動，就站在她前面直播擋住她路，被擋路的那英被惹火，提起腿來就大力踹向直播者喊：「又偷拍我幹啥？」

還有消息指那英因受到「好聲音」事件影響，賣了位於北京的豪宅。網友爆料稱那英的獨棟別墅，面積約347坪，靠近湖邊，有自己的私人水岸線，還設有八角涼亭，可說是景觀豪宅，叫價高達4.5億人民幣，不過該豪宅是在8月12日開始販售，而李玟的錄音檔風波是在17日起發酵，所以賣豪宅決定應與李玟風暴無關。

那英早年靠著模仿蘇芮出道，在1988年才憑藉著帶有西北風格的「山溝溝」受到關注。在樂壇當了這麼多年天后，那英的撈金能力當然毋庸置疑

早在2000年時，已經通過「山不轉水轉」「相約1998」等歌曲爆火的那英，被眾多公司爭搶，身價高達8000萬。在2004年時，就有報導稱那英出道17年間，演出費、版權費、廣告代言等一系列收入，加起來上億元。