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寧靜批娛圈只重利益 沒幾個導演敢用演技好的演員

娛樂新聞組／綜合報導
資深演員寧靜說出了娛樂圈的現實。（取材自微博）
資深演員寧靜說出了娛樂圈的現實。（取材自微博）

資深演員寧靜一向敢言，她最近在一檔綜藝節目中，公開抨擊娛樂圈亂象，她說，「現在沒有幾個導演敢用演技好的演員，都在用炙手可熱的演員。」寧靜的一番話引起不少人共鳴，認為她說出了娛樂圈的現實。

寧靜在節目中被主持人問到，如果她是製片人，會更傾向於找有演技的演員還是有流量的明星，她直言，「資本只看重利益，所以現在給觀眾看的，都是一些強捧起來的明星而不是真正的演員。」

她還說，「我們真的有很多非常牛的演員，可是沒有商業價值，因為他們沒有這個機會，演技出眾的演員有得是，現實是殘酷的。」

對於一些好演員無戲可拍的原因，寧靜點出，「沒有幾個導演敢用演技好的演員，都在用炙手可熱的演員。」而「炙手可熱的演員」，大都指向流量明星，是「被包裝炒作出來的塑料演員」。

據悉，寧靜是國家一級演員，出演過許多膾炙人口的影視作品，包括「陽光燦爛的日子」、「紅河谷」、「贏家」、「楊門女將」和「孝莊秘史」等，是娛樂圈內舉足輕重的資深演員之一。

事實上，這並不是寧靜首次「說真話」。她曾被問到如何看待影視劇摳圖氾濫現象時直言，「作為一個好演員，當然不會願意摳像，但如果資方用三個億砸我，我說好的，隨便摳。」引來網友叫好。

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