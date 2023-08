梁朝偉駁私生子傳聞 發聲明「與劉嘉玲婚姻安好」

影帝梁朝偉(左)與劉嘉玲是演藝圈銀色夫妻。(取材自微博)

香港 影帝梁朝偉 與女星劉嘉玲相愛35年至今仍十分恩愛,豈料日前竟有人爆料梁朝偉秘戀25歲的大陸歌手程瀟,更誇張說有私生子,雖然女方已回應「假得離譜」,但仍止不住流言,梁朝偉日昨打破沉默,發聲明指上述消息全屬虛構,予以強烈譴責,更澄清自己與劉嘉玲婚姻關係安好。

綜合媒體報導,梁朝偉在微博發表聲明,表示,「近日出現與我有關的嚴重不實謠言及虛假言論,謊稱我與某女星有不軌行為並已產有私生子,對我愛的人及愛我的人造成嚴重影響。我現鄭重聲明,此等與我私生活有關的謠言全部純屬虛構、惡意造謠及歪曲事實。我與太太劉嘉玲女士婚姻生活一直安好,並在此強烈譴責造謠者的惡意行為。我保留所有追究此等誹謗及虛假陳述行為的權利、不排除委托律師針對造謠者采取進一步法律行動。」

據報導,梁朝偉繼Marvel超級英雄電影「尚氣與十環幫傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)後,將主演下一部外國電影「Silent Friend」,該片由柏林影展金熊獎得主、匈牙利女導演Ildiko Enyedi執導,梁朝偉將主演三個單元中的其中一個。

據了解,「Silent Friend」以德國 為背景,故事圍繞一棵有過百年歷史的老樹,探討現實、以及人類與動植物之間的關係。戲中梁朝偉飾演一位著名神經科學家,從家鄉香港到德國馬爾堡學院發生的際遇。

導演Ildiko Enyedi表示多年來一直都有關注梁朝偉的演出,又透露這個角色是為他量身訂做,大讚他對這部電影貢獻甚大:「從第一次讀劇本開始,他就成為一位非常出色的合作夥伴,他不僅思考自己的角色,更考慮到整部電影」。