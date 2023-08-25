梁朝偉駁私生子傳聞 發聲明「與劉嘉玲婚姻安好」

影帝梁朝偉（左）與劉嘉玲是演藝圈銀色夫妻。（取材自微博）

香港 影帝梁朝偉 與女星劉嘉玲相愛35年至今仍十分恩愛，豈料日前竟有人爆料梁朝偉秘戀25歲的大陸歌手程瀟，更誇張說有私生子，雖然女方已回應「假得離譜」，但仍止不住流言，梁朝偉日昨打破沉默，發聲明指上述消息全屬虛構，予以強烈譴責，更澄清自己與劉嘉玲婚姻關係安好。

綜合媒體報導，梁朝偉在微博發表聲明，表示，「近日出現與我有關的嚴重不實謠言及虛假言論，謊稱我與某女星有不軌行為並已產有私生子，對我愛的人及愛我的人造成嚴重影響。我現鄭重聲明，此等與我私生活有關的謠言全部純屬虛構、惡意造謠及歪曲事實。我與太太劉嘉玲女士婚姻生活一直安好，並在此強烈譴責造謠者的惡意行為。我保留所有追究此等誹謗及虛假陳述行為的權利、不排除委托律師針對造謠者采取進一步法律行動。」

據報導，梁朝偉繼Marvel超級英雄電影「尚氣與十環幫傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）後，將主演下一部外國電影「Silent Friend」，該片由柏林影展金熊獎得主、匈牙利女導演Ildiko Enyedi執導，梁朝偉將主演三個單元中的其中一個。

據了解，「Silent Friend」以德國 為背景，故事圍繞一棵有過百年歷史的老樹，探討現實、以及人類與動植物之間的關係。戲中梁朝偉飾演一位著名神經科學家，從家鄉香港到德國馬爾堡學院發生的際遇。

導演Ildiko Enyedi表示多年來一直都有關注梁朝偉的演出，又透露這個角色是為他量身訂做，大讚他對這部電影貢獻甚大：「從第一次讀劇本開始，他就成為一位非常出色的合作夥伴，他不僅思考自己的角色，更考慮到整部電影」。