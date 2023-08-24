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「旺夫運」超強 檀健次謝恩楊紫 「沒有她 就沒有現在的我」

記者楊起鳳／綜合報導
楊紫是公認的旺夫體質。(取材自微博)
楊紫是公認的旺夫體質。(取材自微博)

被譽為有旺夫體質的中國女星楊紫，在業內的好人緣有目共睹，在「長相思」中飾演九頭蛇妖相柳的演員檀健次還特別感謝楊紫，「沒有楊紫的幫助，就沒有現在的我」，檀健次私下也曾請楊紫吃高級餐廳，原因竟是拍片期間，吃了很多楊紫帶的食物，「比如今天帶了辣條，明天還會帶一大堆零食，平時都還會請全劇組工作人員吃燒烤，這次我請她吃飯，下次就不會不好意思吃她的。」

飾演九尾狐塗山璟的鄧為受訪時表示，自己是很幸運的被挑選演出純情公子，也很開心的在開拍前研究了各個對手演員的社群，發現大家跟角色都有很大的反差，尤其是張晚意，鄧為笑說「他很搞笑」，對於楊紫，鄧為以一個鐵粉的角度認為「楊紫對塑造人物非常精準，永遠都在角色的狀態裡，在她身上學到很多。」常常對戲時驚嘆「哇！好會演！」

楊紫與張晚意、鄧為、檀健次的劇中劇外互動都成觀眾的焦點，直播時，談及楊紫在劇中女扮男裝，因為鄧為是第一個發現的，因此兩人感情更深刻，檀健次吃味地說「我輸就是輸在出場晚了一點」，張晚意則是嘲笑自己的角色在劇中很晚才發現原來小六就是自己思念已久的妹妹小夭，説他自己「視力不太好」。

檀健次飾演的相柳會讓觀眾愛上，是因為他呈現出角色的兩種性格，表現出的高冷相柳大人，真實自然的眼神戲最是打動人心，角色前期冰冷狠辣，尤其是相柳一把抓住小六脖子含咬的畫面，被大讚是神還原，他表示自己很認真的參考很多吸血鬼的畫面。

檀健次飾演的相柳一角十分討喜。(取材自微博)
檀健次飾演的相柳一角十分討喜。(取材自微博)

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