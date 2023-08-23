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今夏老公最多的女人 戲迷最愛「長相思」楊紫和他組CP

記者杜沛學／台北即時報導
楊紫（左）「長相思」中女扮男裝，行醫救起鄧為共譜戀曲。（圖：愛爾達電視提供）
楊紫（左）「長相思」中女扮男裝，行醫救起鄧為共譜戀曲。（圖：愛爾達電視提供）

「古裝女神」楊紫在「長相思」中突破自我，演活歷經苦難的「皓翎玖瑤（小名小夭）」，還挑戰女扮男裝「玟小六」行醫救人，她透露為「玟小六」設計了不少小巧思，像脖子會微微往前傾、走路會外八也會稍微屈膝，並指向張晚意、鄧為和檀健次笑說：「當然也會觀察身邊的人，現場就有學習樣本，會模仿他們的舉動。」

楊紫（左）以身犯險幫張晚意奪回王位。（圖：愛爾達電視提供）
楊紫（左）以身犯險幫張晚意奪回王位。（圖：愛爾達電視提供）

楊紫在劇中和張晚意、鄧為、檀健次都有不少精彩對手戲，這也讓「『長相思』你站哪對CP？」成為今年夏天最夯的討論問題，社群網站順勢發起投票，吸引將近36萬人共襄盛舉，其中楊紫和檀健次的「夭柳CP」大獲21萬票拔得頭籌，其次是她和鄧為的「夭璟CP」，以及她與張晚意的「夭玹CP」分別得到10萬和5萬名網友支持，不少網友也開玩笑留言稱「楊紫是今夏老公最多的女人！」

扛起所有CP的楊紫也分析自己與多位男主角的關係，她說：「小夭和塗山璟（鄧為飾）都很溫情、也很柔軟，相愛卻不能在一起的那種，然後小夭跟相柳（檀健次飾）更多的是兩人都不敢說出口的那一種情感，這讓我很有帶入感，也會更加投入。」另一位獲得廣大網友支持的檀健次則笑說：「如果我有權利成全劇中一對CP，那肯定是相柳和小夭啊！」

「長相思」楊紫（左）搭檀健次CP感超強。（圖：愛爾達電視提供）
「長相思」楊紫（左）搭檀健次CP感超強。（圖：愛爾達電視提供）

新生代演員鄧為隨著「長」劇熱播，個人微博狂漲將近257萬多名粉絲，被問到爆紅後是否會有感到壓力？他語帶輕鬆表示：「壓力其實還好，我就是盡自己可能做好每一件事情，反倒是我的工作人員們可能壓力會有點大。」

鄧為在劇中飾演「塗山璟」是一隻九尾狐，曾被男兒身「玟小六」在清水鎮所救因而愛上對方，回憶起拍戲期間他說：「作為塗山璟生活了幾個月，所以我可以很深刻地感受到他對小夭的愛，以及他被欺騙和背叛時的難過，但最吸引我的是他對這個世界的態度，他最後選擇原諒與仇恨和解，這種力量讓人很感動，是一種堅韌和偉大的溫柔。」

鄧為演活「塗山璟」晉身古裝男神狂漲粉250萬。（圖：愛爾達電視提供）
鄧為演活「塗山璟」晉身古裝男神狂漲粉250萬。（圖：愛爾達電視提供）

「長相思」第一季MOD將在25日起全劇上架，改編自小說「長相思」三部曲，並由原著小說作者桐華擔綱編劇，從確定翻拍到正式播出話題不斷，不僅在騰訊平台上吸引300多萬人提前預約搶先看，微博戲劇相關的超話閱讀量更高達59.2億次。

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