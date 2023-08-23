手太細替身難代 鄧為彈古琴自己上

鄧為在「長相思」中飾演「塗山璟」，人稱「青丘公子」。 (取材自微博)

28歲男星鄧為在電視劇「長相思」中演出「塗山璟」一角暴紅，他在劇中有「青丘公子」之稱，琴棋書畫樣樣都上手，而當中一場彈古琴的戲，更是他親自上場。

綜合媒體報導，「劇組魚魚子」近日分享參與「長相思」的過程，透露原本要當鄧為彈琴的「手替」，戲服都穿上了，但因演員手更細，且導演覺得鄧為古琴也彈得好，所以決定讓鄧為自己上場。「劇組魚魚子」讚鄧為學得快，表示劇中所有彈古琴的畫面都是演員自己彈的，包括只出現手部特寫的畫面，也都是鄧為自己親自演出，讚他「有天賦」。

「劇組魚魚子」原本要當手替兼教彈古琴。她還透露，劇中包括楊紫、馨悅、檀健次的古琴也都是「導演逼著自己彈的」，直說「演員學東西就是快」，還幽默自嘲「教會徒弟，餓死師父，我沒機會上場」。

不過，製作人于正數度公開大罵鄧為，搶了他旗下許凱演出「塗山璟」的角色。

于正數度暗酸鄧為「小牌大耍」、「伺候不起大牌」、「印象特別不好，叫他試戲也不試，裝得要死」，後來還公開表示「戲播得好，演員吃到紅利是他個人的福報，可喜可賀。但角色塑造成功就代表人品一定好嗎？這是一個值得思考的問題。」暗指鄧為人品差，引起軒然大波。