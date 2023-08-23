華人首位 劉德華獲多倫多影展特別貢獻獎

影帝劉德華獲頒多倫多影展「特別貢獻獎」，是首位獲得此殊榮的華人。(取材自微博)

2023年第48屆多倫多影展 宣布，曾獲金馬獎影帝的香港 天王德華獲頒「特別貢獻獎」，他是首位獲得此殊榮的華人 。該影展訂於9月7日至17日舉行，特別貢獻獎將於9月15日頒發。

外媒盛讚劉德華是香港最受歡迎的演員之一，「他的職業生涯橫跨40年，影視作品超過160部，在電視和電影方面的工作都受到了評論家的肯定，包括王家衛執導的「旺角卡門」、「無間道」、「桃姐」等片。」

劉德華還將攜他主演、寧浩導演的新片「紅毯先生」，亮相今年多倫多電影節，並擔任對談單元嘉賓。據了解，特別貢獻獎將在「紅毯先生」的世界首映上頒發，劉德華在片中扮演一位過氣明星。

多倫多電影節首席執行官表示，很榮幸可以頒發特別貢獻獎給劉德華，因為劉德華是一位多面向的藝術家，擁有許多令人印象刻的電影作品。

近日「好聲音」爆出黑幕，有網友發現「為何都請不到香港四大天王」？甚至沒來參加過任何音樂綜藝節目？該篇PO文也引起廣泛討論。

劉德華曾在訪談中提到：「我怕，我還沒到導師水準，聽不懂，也沒話說。」

歌神張學友則謙虛表示：「不參加是因為他覺得自己的功力不夠，自己不懂。」張學友解釋，雖然他是歌手，但從來沒有系統性學過音樂，所以他覺得自己作為「導師」可能還不夠專業。