被控「好聲音」最大黑手 那英突辭音樂節

那英曾多次擔任「中國好聲音」導師。 (取材自微博)

已故華語樂壇天后李玟 離世後風波未平，最近爆出她生前擔任「中國好聲音 」導師遭霸凌、她控賽制不公，引發熱議，男歌手海鳴威透露，「最黑就是兩姊妹，一個製作人，一個導師，不簽約就別想晉級」，引發揣測。多次擔任「好聲音」導師的女歌手那英，原定9月要出席「春浪上海」音樂節活動，主辦方突宣布那英因身體欠佳，請辭演出。

綜合媒體報導，擔任八年導師的那英被起底黑歷史，疑似欺壓已故中國歌手姚貝娜；就連那英的姊姊那辛也被捲入，遭爆料身為「好聲音」創始人的她，曾逼迫學員簽不平等合約。

海鳴威發文表示：「最黑就是兩姊妹，節目就是她們姊妹倆的搞錢工具，還有選角小導演問選手一個轉身，收幾十萬的不計其數。」隨後就刪文，但已被截圖討論，網友紛指「兩姊妹」就是那英和那辛。

那英缺席上海音樂節活動消息曝光後，網友評論「是被輿論影響吧」，音樂節還有一個月，這麼早就提前請假？主辦方宣布那英請辭的同天，有網友曬出在泰國偶遇那英的合照。

李玟生前控訴「中國好聲音」賽制不公。(取材自微博)

與李玟私交甚篤的甄妮，連日來為李玟抱不平：「每看一次我痛一次，每聽一聲我哭一聲，若被殘之人是你，你會如何？」她更直言：「參與『好聲音』的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起！」