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汪小菲前女友 傳求復合卻遭到無情嘲笑

娛樂新聞組╱即時報導
張穎穎與汪小菲曾經相戀。（截圖自抖音）
張穎穎與汪小菲曾經相戀。（截圖自抖音）

汪小菲和大S離婚後，便和張穎穎傳出熱戀，不過女方不得張蘭喜愛，最終以分手收場。近日傳張穎穎找汪小菲復合，卻慘遭嘲笑後便逃離。

汪小菲恢單後，戀情不斷，除了張穎穎外，日前他和劉亦桐的合照日前被公開，只見女方輕輕將頭倚靠在男方身上，關係似乎頗為親密，此外，有人指出張蘭早就知道女方存在，而且早就獲得認可，加上劉亦桐是個富家千金，兩人可以說是「門當互對」，讓不少網友指出難怪深得張蘭喜愛。

劉亦桐突然在抖音爆料，她寫下：「坐最早的飛機飛北京，被無情嘲笑後，灰溜溜的走了，發了一大堆無謂的獨雞湯，你以為別人看不懂你在內涵什麼嗎？」接著不忘向對方喊話：「輸了輸了，與其發一大堆毒雞湯立人設，不如正面的承認」。

劉亦桐雖然並未講明所指對象是誰，但眼尖網友都推測所指的應該就是汪小菲前女友張穎穎，有網友指出跟張穎穎當天坐同班飛機，似乎更增添可信度。

汪小菲5月也曾被拍到和一名長髮女子親密逛街，女方還笑開懷的倒在汪小菲的肩膀上，一舉一動相當甜蜜。不少網友也因此跑去關心張穎穎，而張穎穎則在社群網站上發文，「早逃了早逃了，祝福下一個加油堅持照顧好爆炸深情巨嬰。」文中「巨嬰」一詞簡直超酸。張穎穎更爆料，汪小菲私下不斷和她求復合

汪小菲 北京 社群網站

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