楊冪「上身」又熱搜 網翻12年前作品：更辣、尺度更大

楊冪2011年演出驚悚電影《孤島驚魂》的畫面，當中楊冪身穿著粉色泳裝，罕見展現好身材。(取材自微博)

女神楊冪 走紅超過10年，一直維持在高流量的頂尖地位，有「流量女王」的封號；而近期她擔任綜藝節目嘉賓受到關注，最新一集中她穿著貼身上衣，讓好身材再度引爆話題，「楊冪上身身材」登上微博 熱搜，並衝破6000萬的閱讀量，有網友翻出楊冪過往更大尺度的作品。

楊冪在最新一集節目「密室大逃脫5」中，穿著一件貼身白色上衣披黑色外套，楊冪的好身材完全藏不住。節目中她也不時半脫下外套，讓不少網友看見後留言大讚：「穿衣很瘦脫衣有肉」，而「楊冪上身身材」新聞還登上微博熱搜，衝破6000萬閱讀量。

對此，就有網友挖出楊冪2011年演出驚悚電影「孤島驚魂」的畫面，當中楊冪身穿著粉色泳裝，罕見展現好身材，讓網友看了臉紅心跳。

楊冪相當愛女兒「小糯米」。(取材自微博)

不過網友覺得更有看頭的是楊冪在年末跨年晚會上蹦蹦跳跳的畫面，身穿銀色亮片低胸短裙的她，隨著音樂跳動起舞，豐滿的上圍呼之欲出超彈跳，好身材讓無數人大飽眼福，微博網友大誇楊冪「富有且大方」、「胸大腰細腿長」、「要被晃暈了」，更有人直接送上「女菩薩」的封號，擁有讓人滿血復活的超能力。